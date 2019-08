Tijdelijke lichten aan ‘Tet van Turnhout’ weg gehaald door te lange files Jef Van Nooten

29 augustus 2019

14u36 0 Turnhout De stad Turnhout heeft de tijdelijke verkeerslichten aan de Theobalduskapel weg gehaald. De lichten aan de ‘Tet van Turnhout’ veroorzaakten te lange files.

Een aannemer voert nog tot vrijdagavond werken uit aan de rotonde waar de Patersstraat, Steenweg op Oosthoven en Koningin Elisabethlei samen komen. Om het verkeer beurtelings te laten passeren aan de ‘Tet van Turnhout’ zoals de fontein in het midden van de rotonde in de volksmond wordt genoemd, werden tijdelijke verkeerslichten geplaatst, maar regeling veroorzaakte lange files. Vooral in de Patersstraat moest het verkeer de voorbije dagen vaak lang geduld hebben. Het leidde zelfs tot een ludieke actie waarbij handelaars van de Patersstraat geschenkjes uitdeelden aan automobilisten die in de file stonden.

Om het verkeer vlotter te laten verlopen, zijn sinds donderdag om 13 extra maatregelen van kracht. De verkeerslichten zijn weg gehaald. In de plaats daarvan is een verkeerssituatie uitgewerkt waarbij het verkeer dat van de Grote Markt komt – via de Patersstraat – niet meer mag doorrijden tot aan de rotonde. Het verkeer moet linksaf de Koning Albertstraat indraaien, en dan verder via de Oude Vaartstraat en de Koningin Elisabethlei naar de Ring rijden. Wie van de Steenweg op Oosthoven komt, kan zoals altijd de rotonde passeren en verder rijden via de Koning Albertstraat.

De werkzaamheden worden vrijdagavond afgerond. In afwachting volgt de politie de verkeerssituatie op tijdens de spitsuren.