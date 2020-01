Tieners plegen voor plezier reeks overvallen in centrum van Turnhout: “Ze zijn elk normbesef kwijt” Jef Van Nooten

24 januari 2020

13u28 0 Turnhout Smartphone kapot? Dan overvallen we een gsm-winkel. Honger? Dan beroven we een pizzakoerier… Twee jonge mannen uit Aalst en Denderleeuw stonden vrijdag terecht voor een reeks (gewapende) overvallen in het centrum van Turnhout. “Ze zijn elk normbesef kwijt”, sakkert het openbaar ministerie.

De eerste overval dateert van 19 september 2019. Op klaarlichte dag stapten drie overvallers rond 16 uur snoepwinkel Candy Factory op het Zegeplein in Turnhout binnen. “Ze haalden een zakje snoep uit een rek en gingen er mee naar de kassa. Daar haalden ze een groot mes en een vuurwapen tevoorschijn om de zaakvoerster (die op dat moment zwanger was, red.) te bedreigen. Ze graaiden het geld uit de kassa. Op camerabeelden is te zien dat ze de winkel twee uur voordien waren komen verkennen”, vertelt de openbare aanklager.

Minderjarig

Twee van de overvallers, de 19-jarige C.S. uit Denderleeuw en X.L. uit Aalst, stonden vrijdag terecht voor de correctionele rechtbank in Turnhout. De derde dader is minderjarig. Het is via hem dat de politie de overvallers op het spoor kwam. “In november werd de minderjarige opgepakt voor andere feiten. Hij droeg op dat moment dezelfde kledij als tijdens de overval op de snoepwinkel. Zo kon de link worden gelegd.”

Nog in september probeerden de beklaagden een reiziger te beroven. Op de trein van Mechelen naar Turnhout hadden ze gezien dat een pendelaar een grote reistas bij zich had. Nadat die in Turnhout was uitgestapt, probeerden ze de reistas uit zijn handen te rukken.

Mes

Op 25 oktober 2019 volgde een nieuwe overval. Dit keer op een gsm-winkel in de Leopoldstraat in Turnhout. Deze overval was het werk van X.L. en de minderjarige. “Ze hebben me aangevallen met een mes en in mijn buik gestampt”, getuigt de zaakvoerder. De overvallers gingen aan de haal met twee iPhones. Eerder hadden ze ook al sigaretten en chips gestolen bij een nachtwinkel in de Otterstraat.

Twee dagen later werd een pizzakoerier van Pizza Talia het slachtoffer van X.L.. “Er was een grote bestelling geplaatst, maar toen de pizzakoerier aanbelde bij opgegeven adres, wisten de bewoners van niks”, aldus de aanklager. “Plots daagden twee personen op. Ze deelden een vuistslag uit en pakten de pizza’s af.”

Normbesef

Het openbaar ministerie tilt zwaar aan de feiten en vordert gevangenisstraffen van 26 maanden en 24 maanden tegen X.L. en S.S. “Het gaat hier om een groepje zeer jonge daders die elke normbesef kwijt zijn. Als ze een nieuwe gsm of sigaretten nodig hebben, pakken ze het gewoon. Ze staan er niet bij stil dat dit grote gevolgen heeft voor de slachtoffers. Ze deinzen er niet voor terug om zonder schroom diefstallen met geweld te plegen, zelfs ten aanzien van zwangere vrouwen.”

Service

Die zwangere vrouw, de uitbaatster van Candy Factory, is intussen bevallen van haar kindje. Ze stelde zich samen met haar partner Glenn Luckx burgerlijke partij. “Ik sta niet meer op dezelfde manier in de winkel. Als er nu iemand van Afrikaanse origine binnen stapt, ben ik niet meer op mijn gemak. Dat straalt ook af op de service die ik aan de klanten geef", vertelt de vrouw.

Ook de zaakvoerder van de gsm-winkel is maanden later nog erg aangeslagen. Hij vraagt zelfs een morele schadevergoeding van 100.000 euro. “Niet alleen bij mezelf is de morele schade groot, maar voor heel mijn gezin. Die schade is eigenlijk onbetaalbaar.” De man had ook zijn mening klaar over de strafvordering van het openbaar ministerie? “Een strafeis van 24 maanden? Dat zou 24 jaar moeten zijn voor hetgeen ze mij hebben aangedaan.”