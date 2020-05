Tiener gewond na steekpartij door minderjarige straatrovers Jef Van Nooten

08 mei 2020

18u19 9 Turnhout Een tiener uit Turnhout is gewond geraakt nadat hij tijdens een gewelddadige straatroof meerdere keren werd gestoken met een mes. Ook zijn vriend werd bedreigd en beroofd. De daders zijn twee minderjarige jongens. Ze zijn voor de jeugdrechter geleid.

De politie in Turnhout heeft woensdagavond twee minderjarigen opgepakt. De jongens worden verdacht van een gewelddadige en gewapende straatroof eerder op de dag in het centrum van Turnhout. De verdachten gingen volgens de politie zeer brutaal te werk. Toen ze de slachtoffers een eerste keer benaderden in de buurt van het Kerkplein, konden de jonge slachtoffers zich uit de voeten maken. Maar de verdachten gingen hen achterna en vonden een van de slachtoffers niet veel later terug op een parking in de buurt”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie in Turnhout.

Mes

De minderjarige overvallers bedreigden hun slachtoffer met een mes. Hij werd verplicht om alle waardevolle bezittingen af te geven. “Kort daarop kregen de verdachten ook het tweede slachtoffer weer in beeld. Ook hij werd gedwongen om zijn bezittingen te overhandigen”, vervolgt de politiewoordvoerder. “Toen de jongen dat weigerde, bracht een van de verdachten het slachtoffer verwondingen toe met een mes.”

Bestelwagen

Het slachtoffer raakte gewond, maar de gewelddadige straatroof had nog veel slechter kunnen aflopen als de daders niet betrapt zouden zijn geweest. Op het moment van de steekpartij reed er toevallig een bestelwagen langs. “De verdachten voelden zich betrapt en hebben zich met de fiets van een van de slachtoffers uit de voeten gemaakt.”

Jeugdrechter

De politie was de minderjarige straatrovers al snel op het spoor. Een van de verdachten werd herkend omdat hij vroeger samen met een van de slachtoffers op school had gezeten. “Ook de andere verdachte kon niet veel later worden geïdentificeerd op basis van de opgegeven persoonsbeschrijving en het voorleggen van een reeks foto’s”, aldus de politiewoordvoerder. “Beide verdachten konden in de loop van woensdagavond thuis worden opgepakt en zijn voorgeleid bij de jeugdrechter in Turnhout.”