Thibeau Hermans kent perfecte competitiestart met Turnhout: “Had me geen mooier begin kunnen dromen” Kristof Gabriels

21 september 2020

12u27 0 Turnhout Derdenationaler Turnhout is prima aan het seizoen begonnen. Thibeau Hermans schonk de Binken zaterdag met het enige doelpunt van de avond een felbevochten 0-1-zege in de derby op bezoek bij promovendus De Kempen.

Hermans knikte nog voor het kwartier raak op een hoekschop van Coeckelbergs. “Ik had me geen mooiere start van het seizoen kunnen dromen”, aldus de centrale middenvelder. “Ik scoor tenslotte niet al te vaak. Bovendien leverde mijn goal ook nog eens de drie punten op, waardoor het perfecte avond was voor mij.”

Turnhout betaalde in de slotfase wel het nodige bibbergeld. “Na de rode kaart voor Jacobs werd het nog even spannend, maar al bij al hebben we weinig weggegeven. Op basis van de eerste helft is de zege trouwens dik verdiend. We hadden niet alleen veruit het betere van het spel. We hebben ook kansen genoeg gehad om met meer dan 0-1 te gaan rusten.”

Toch gaat Hermans niet zweven. “Daarvoor was onze tweede helft niet goed genoeg. We waren een stuk slordiger, waardoor De Kempen het balbezit overnam. Niet dat ze veel kansen hebben gekregen, maar door onze missers voor rust bleef het wel opletten. Dat is dus nog een werkpuntje, want we gaan niet elke week zoveel mogelijkheden krijgen. Daarom wordt het zaak om efficiënter om te springen met onze kansen. Het was trouwens op alle vlakken nog wat zoeken. Al is dat ook niet onlogisch als je een half jaar hebt stilgelegen.”

Witgoor Dessel

Met de komst van Witgoor wacht Turnhout komend weekend opnieuw een streekderby. “Het is een heel mooie, maar tegelijk ook een bijzonder zware start. Daarom zijn de drie punten tegen De Kempen ook zo belangrijk. Zo’n goede start maakt de honger trouwens alleen maar groter. Al zal dat bij Witgoor niet anders zijn. Zeker niet nadat ze hun openingswedstrijd tegen Nijlen afgelopen weekend uitgesteld zagen worden door twee coronagevallen. Daardoor zullen ze waarschijnlijk nog extra gemotiveerd zijn, want een eerste match is toch altijd iets speciaal. Bovendien hebben ze heel wat nieuwe jongens aangetrokken, maar dat mag geen excuus zijn. Ook wij zijn versterkt. We mikken in elk geval op een rustig seizoen zonder al te veel naar beneden te moeten kijken, want dat hebben we de afgelopen jaren al genoeg moeten doen.”