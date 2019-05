Theaterwerkplaats Het Gevolg krijgt 80.000 euro voor renovatie... als ze in Turnhout blijft Toon Verheijen

24 mei 2019

13u25 0 Turnhout Theaterwerkplaats Het Gevolg krijgt van de stad 80.000 euro voor de broodnodige restauratiewerken in het pand in de Otterstraat.“Elke stad vaart er wel bij als Het Gevolg er neerstrijkt. Maar als ze hun werking volledig zouden verplaatsen, dan vinden we dat heel spijtig. Na 35 jaar is het gezelschap toch nauw verbonden met onze stad.”

Het Gevolg moest in het voorjaar van 2017 de zaal sluiten omdat de stabiliteit niet meer gewaarborgd kon worden door werken aan de nieuwe stadswijk Turnova. Later mocht het gebouw weer open en kon Het Gevolg haar werking weer op de vertrouwde stek voortzetten.

Even leek het erop dat Het Gevolg Turnhout definitief de rug zou toekeren door te verhuizen naar Leopoldsburg. Minister van Cultuur Sven Gatz maakte immers 368.000 euro vrij, aanvankelijk om in Turnhout te investeren, maar dat bedrag ging naar de nieuwe locatie in Leopoldsburg. Daarop vreesde Turnhout dat de waardevolle culturele speler Het Gevolg na bijna vier decennia de Kempen zou verlaten. Maar Het Gevolg heeft ondertussen duidelijk laten verstaan dat ze in Turnhout blijven.

Steun

De stad gaat nu in op de vraag van de theaterwerkplaats voor steun voor de verbouwingswerken. Het krijgt daarvoor een budget van 80.000 euro. “Dat geld is wel specifiek bedoeld voor de aanpassingswerken die nog altijd nodig zijn”, zegt cultuurschepen Astrid Wittebolle. “Met dat geld moeten ze de achtermuur renoveren en de afwateringsproblematiek aanpakken. Voor een periode van acht jaar koppelen we er een aantal voorwaarden aan.”

Lokale verankering

De voorwaarden zijn er duidelijk op gericht dat Het Gevolg in Turnhout moet blijven. “Zolang ze eigenaar zijn van het pand, moet de maatschappelijke zetel ook in Turnhout blijven”, zegt Wittebolle. “Wij willen het gezelschap echt hier houden, maar wij vragen van hun dan ook de symbolische geste ons niet te verlaten. Het pand moet ook overwegend een culturele invulling behouden en geen commerciële. We hebben ook een voorkooprecht afgedwongen voor wanneer Het Gevolg ooit toch zou beslissen het pand te verkopen. Dat lijkt ons het beste manier om sociaal-culturele rol van het pand te behouden.”

35 jaar

“De bal ligt nu in het kamp van de raad van bestuur van Het Gevolg, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat wij allemaal dezelfde doelen nastreven. Dat zij hun werkgebied willen uitbreiden, kunnen we alleen maar aanmoedigen. Maar na 35 jaar zijn Het Gevolg en de stad Turnhout een perfecte symbiose geworden en dat willen we ook graag zo houden.”