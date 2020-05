Taxandria pakt uit met uniek bier met nitro : “We geven wel voorrang aan de horeca om hen te steunen” Toon Verheijen

27 mei 2020

20u26 16 Turnhout Bierfirma Taxandria pakt deze zomer uit met een uniek bier op basis van nitro, jawel. In België deed alleen Petrus het al eens voor en uiteraard past het wereldbekende Guinness het toe voor het bier van de tap. “We proberen altijd naar iets op zoek te gaan wat uniek is”, knipogen Michaël Cordie & Steff Hesbeens van Taxandria. Het bier zal – na de heropstart van de horeca – in de beginfase alleen daar te vinden zijn.

Michaël Cordie en Steff Hesbeens brengen sinds 2017 onder de naam van Taxandria vrij unieke bieren op de markt. De Golden Ale, Copper Roast en Porter Stout hebben hun plaats in de bierwereld al wel verdiend. Stilstaan doen Michaël en Steff echter niet. Elk jaar willen ze een nieuw exclusief bier op de markt brengen. “Ik ben zelf nogal een fan van Guinness en zij passen dat uiteraard toe voor hun bier op de tap”, zegt Michaël Cordie die genoeg ‘bierervaring’ heeft door zijn jaren bij brouwerij Palm. “In België heeft Petrus het ook gedaan (Petrus Nitro Quad). Als het gebruikt wordt, is het bij donkere bieren. Dus dachten wij: we gaan eens iets anders proberen.”

Copper

De mannen van Taxandria namen hun Copper Roast als basis voor het experiment. “Het was een gok natuurlijk, maar het is wonderwel goed gelukt”, vertelt Michaël. “We zijn er zelf wel trots op omdat het toch een vrij atypisch bier is. Het voordeel van stikstof in plaats van koolzuur is dat het bier beter zijn smaak en aroma’s bijhoudt dankzij de dikkere schuimkraag. Deze schuimkraag geeft ook meer textuur en volmondigheid aan het bier, terwijl het ook vlotter doordrinkt dan koolzuurhoudend bier.We gaan het in eerste instantie ook in beperkte oplage brengen omdat we het eerst willen laten leren kennen aan de liefhebbers.” Zelf zijn er ze in elk geval wild van. En dat is – het zal wel een beetje eigen zijn de liefde voor het bier – toch een van de voorwaarden om een bier op de markt te brengen. “Als we er zelf achterstaan is het gemakkelijker om het aan de man te brengen”, lachen Steff en Michaël.

Ambiorix

Op de voorkant van de Taxandria Copper Nitro zal Ambiorix prijken. De koning van de Eburonen in de tijd dat Julius Ceasar de Belgen de dapperste van alle Galliërs noemde. Wie het bier wil proeven, zal nog even geduld moeten uitoefenen. “De horeca is onze grootste afnemer dus willen we hen ook voorrang geven en een beetje mee ondersteunen in de heropstart binnenkort”, vertellen de twee ondernemers. “Wie de Nitro wil proeven zal dus op café op restaurant moeten met natuurlijk wel het volgen van de richtlijnen naar veiligheid toe.”

Menen

De nieuwe Taxandria Copper Nitro zal opnieuw gebrouwen worden bij Eutropius in Menen. “Zij investeerden onlangs om de toepassing met nitro mogelijk te maken. Dat speelde uiteraard ook een rol. We zijn blij dat we destijds de keuze voor hen maakten ook al is dat natuurlijk niet meteen de Kempen. Maar wie weet komen we ooit wel weer écht naar hier.”

https://www.taxandriabier.be/