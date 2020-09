Tattoo- en piercingshop Pirate Piercing heropent in volle coronatijd in nieuw en groter pand: “Volop ingezet op hygiëne” Toon Verheijen

04 september 2020

18u15 0 Turnhout De bekende tattoo- en piercingzaak Pirate Piercing heeft de deuren geopend van de nieuwe en vooral grotere zaak in het centrum van de stad. Zaakvoerders Lucas Verheijen en Anna Paland hebben kosten nog moeite gespaard om in te zetten op hygiëne wat de zaak volledig coronaproof maakt. “De lockdown was wel even slikken, maar we doen er alles aan om er te blijven staan.”

Lucas Verheijen en Anna Paland baten al heel wat jaren hun eigen tattoo- en piercingzaak uit in Turnhout. Enkele jaren geleden kwam daar een tweede vestiging bij in het centrum van Antwerpen. De twee wilden investeren in hun zaak in Turnhout, maar wilden dat niet in een huurpand doen. Toen viel plots het oog op het pand op de hoek van de Patersstraat en de Korte Begijnenstraat. “Begin maart tekenden we de koopakte en toen was er plots die lockdown”, grijnst het koppel. “Dat was wel even slikken, maar spijt hebben we er zeker niet van. We waren sowieso van plan om te investeren, maar dat wilden we niet doen in een huurpand.”

Luchtsterilisatie

Het pand dat vroeger dienst deed als boekhoudkantoor, is volledig opgefrist. Lucas en Anna zetten enorm in op hygiëne. “De vuilbakjes, de handgels: alles is automatisch en je moet er niet met je handen aankomen”, zegt Lucas. “We hebben speciaal voor corona zelfs geïnvesteerd in een systeem voor luchtsterilisatie met een HEPA 13-filter en speciale UVC-lampen, waarvan bewezen is dat ze onmiddellijk he ‘DNA’ van bacterieën en virussen beschadigt en ze dus onschadelijk maakt. Dat was een redelijk zware investering, maar eentje die we naar onze klanten toe wel wilden doen.”

Corona

Pirate Piercing is gespecialiseerd in tattoos en piercings. Piercings die in alle ‘geuren en kleuren’ aangekocht kunnen worden in de shop zelf. De agenda is redelijk goed volgeboekt, maar toch doet de coronacrisis zich nog altijd goed voelen. “Vroeger hadden we naast onze afspraken ook nog de vrije inloop van mensen die dan dikwijls naar buiten stapten met toch wel wat juwelen ofzo. Die hebben we nu helaas niet meer omdat we echt enkel op afspraak werken. Ook om gewoon juwelen/piercings te kopen”, vertellen Lucas en Anna. “Dat is een bewuste keuze omdat we niet heel de dag door ook nog eens politieman willen spelen in onze eigen zaak. Hopelijk herstelt het zich allemaal wel een beetje, want op deze manier blijven het wel moeilijke tijden. Ook omdat we bijvoorbeeld aan geen enkele beurs kunnen deelnemen. Maar we zetten door hoor.”

https://www.piratepiercing.be/