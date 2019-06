Talentenschool verplicht eerstejaars tot aankoop eigen laptop Jef Van Nooten

04 juni 2019

12u08 0 Turnhout Leerlingen van het 1ste middelbaar van de Talentenschool in Turnhout moeten vanaf volgend jaar verplicht een laptop aankopen. De school wil de kinderen zo beter wapen voor de digitale toekomst. “We beseffen dat de aankoop van een laptop een financiële belasting kan zijn voor ouders. We zijn daarom al enkele jaren bezig om de schoolkosten te drukken”, zegt directeur Wesley Wouters.

De Talentenschool start als eerste school in Turnhout met het BYOD-principe: bring your own device, ofwel neem je eigen laptop mee naar de klas. “We willen als school maximaal inzetten op 21ste-eeuwse vaardigheden, digitale competenties en mediawijsheid. Zo kunnen onze leerlingen goed voorbereid starten in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt”, zegt Wesley Wouters, directeur. “Het beschikken over een eigen laptop maakt dat leerlingen tijdens het leren functioneel informatie kunnen opzoeken en raadplegen. Hierbij hebben we onder meeraandacht voor kritisch reflecteren over geraadpleegde bronnen en mediawijsheid. Hiernaast leren leerlingen al doende verschillende computerprogramma’s kennen, die ze kunnen gebruiken bij presentaties, het schrijven van een paper, ...”

De leerlingen zullen in het begin van het schooljaar leren hoe ze vlot met een laptop moeten werken. Nadien krijgt ieder een eigen weekplanning met instructie- en werktijd. Om in te spelen op individuele noden van de leerlingen bieden we de leerstof op drie niveaus aan: beginner, gevorderde of expert. Op deze manier dagen we elke leerling voortdurend uit op zijn niveau, zolang iedereen de eindtermen maar bereikt”, klinkt het. “Dankzij hun eigen laptop kunnen leerlingen zelfstandig of in groep verder werken aan de leerstof. Leerlingen die sterk zijn voor wiskunde kunnen vaak al verder gaan oefenen na een kort instructiefilmpje, terwijl andere leerlingen met meer moeite, langer uitleg kunnen krijgen. Naast lesmateriaal op papier reiken we dus ook aanvullend digitaal instructies en oefeningen aan.”

Onderwijs met een eigen laptop lijkt niks dan voordelen te hebben. Maar er is ook één groot nadeel. Voor veel gezinnen is het niet evident om voor ieder kind een eigen laptop aan te schaffen. “We zijn er ons bewust van dat de aankoop van een laptop voor ouders een financiële belasting kan zijn. Naast de schoolfactuur en de kostprijs van boeken, komt er nu ook een laptop bij”, beseft Wesley Wouters. “De voorbije schooljaren hebben we dan ook zeer sterk nagegaan hoe we de schoolkosten kunnen drukken. Uit navraag blijkt dat onze schoolkosten zeker niet hoger liggen dan in andere scholen. De reacties van ouders zijn tot op heden dan ook positief.”

Talentenschool Turnhout werd voor het laptopproject samen met Signpost. Dat bedrijf staat onder meer in voor de garantie en onderhoud van de laptops. “Ouders kunnen kiezen tussen twee betalingsmogelijkheden. Ofwel betalen ouders de laptop in één keer, ofwel betalen ze de laptop af over drie jaar aan een gemiddelde kostprijs van 20 euro per maand.”

Het laptopproject start volgend schooljaar in alle klassen 1A op campus Boomgaard en de richtingen grafische, multimedia en informaticabeheer op campus Zenit.