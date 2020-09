Talentenschool verdeelt 800 porties ‘duurzame soep’ onder leerlingen en leerkrachten Jef Van Nooten

25 september 2020

12u05 0 Turnhout De Talentenschool in Turnhout verwent deze week alle leerlingen en leerkrachten van de school met een potje soep. De 800 porties pompoen-tomatensoep werden gemaakt door de leerlingen ‘hotel’.

De soep die werd uitgedeeld door Talentenschool Turnhout kadert in de ‘week van de duurzame gemeente’. “Talentenschool Turnhout werd uitgeroepen tot één van de ‘lokale helden’ in Turnhout omdat we dit schooljaar drie duurzame ontwikkelingsdoelen extra in de kijker zetten”, zegt directeur Wesley Wouters.

Verpakking

Als ‘lokale held’ wilde de school de ‘week van de duurzame gemeente’ niet zomaar voorbij laten gaan. “Daarom verwennen we deze week al onze leerlingen en leerkrachten met een potje heerlijke soep. De duurzame, vegetarische pompoen-tomatensoep die we serveren, werd gemaakt door onze leerlingen hotel en gaat in een ecologische verpakking mee naar huis.”