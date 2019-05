Talentenschool maakt dominospel om digitale klok te leren Jef Van Nooten

21 mei 2019

14u12 0 Turnhout Leerlingen van de Talentenschool in Turnhout hebben een didactisch spel ontwikkeld voor de kinderen van basisschool De Smiskens. Ze maakten een dominospel om de digitale klok in te oefenen.

“De klok leren lezen is voor leerlingen lager onderwijs niet altijd eenvoudig. We waren dan ook erg blij dat de leerlingen Drukken van Talentenschool Turnhout het idee hadden om voor hun eindwerk – een spel te ontwikkelen dat onze leerlingen kunnen gebruiken om de klok te leren lezen”, vertelt Dominique Carette, directeur van Basisschool De Smiskens.

Toen de leerlingen van Talentenschool beslisten een dominospel te maken, dachten ze eerst aan een versie om de maaltafels in te oefenen. “Maar die zijn er al zo veel. Na een brainstorm met de leerkrachten en leerlingen van De Smiskens volgde dan al snel een nieuw voorstel: een soort van dominospel om de digitale klok in te oefenen. De leerlingen maakten een ontwerp, dit werd voorgesteld, uitgetest en bijgestuurd. Hierna werd het afgedrukt, gelamineerd en gesneden zodat het ook echt duurzaam didactisch materiaal is. Hier kunnen de kinderen van de basisschool nog jarenlang de klok mee leren”, vertelt Dirk van Dun, leraar Drukken van de Talentenschool. “We zetten heel erg in op het toepassen van theorie in de praktijk omdat we merken dat het de leerlingen motiveert.”