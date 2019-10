Tafelen op 72 meter hoogte: Alex Verhoeven ziet met opening restaurant in Turnova-toren droom uitkomen Jef Van Nooten

09 oktober 2019

14u53 6 Turnhout Chef-kok Alex Verhoeven heeft woensdagmiddag zijn restaurant ‘Hert’ geopend. Het restaurant bevindt zich op 72 meter hoogte, op de bovenste verdieping van de Turnova-toren. Wij gingen de culinaire creaties van Alex Verhoeven dinsdagavond alvast proeven tijdens de proefavond. En of het eten er top was.

Alex Verhoeven baatte verscheidene jaren restaurant Fleur de Sel uit in Kasterlee. Woensdag is hij met Hert aan een nieuw avontuur begonnen. Een avontuur dat hij aangaat op een unieke locatie. Op de bovenste verdieping van de Turnova-toren in Turnhout. De grote raampartijen bieden een zicht op heel de Kempen. Bij helder weer zou zelfs de kerncentrale van Doel zichtbaar zijn. “De droom om hier op de bovenste verdieping van deze toren een restaurant te openen, is zeven jaar geleden ontstaan. Nog voordat de bouwwerken waren gestart”, zegt Alex Verhoeven. Hij runt het restaurant samen met zijn vrouw Nathalie de Baenst die als sommelier de zaal voor haar rekening neemt. “Het voorbije anderhalf jaar is dan alles in een stroomversnelling gekomen en hebben we Fleur de Sel gesloten om hier alles goed voor te kunnen bereiden.”

Onze keuken is niet meer te vergelijken met wat we vroeger serveerden. We zijn volwassener geworden. We weten welke kant we uitwillen en koken cleaner dan vroeger Alex Verhoeven

Restaurant Hert biedt plaats aan 60 gasten, een pak meer dan wat Alex Verhoeven gewend was in Fleur de Sel. “Economisch gezien is het beter om genoeg plaatsen te voorzien. Om 40 mensen te bedienen hebben we vier mensen in de keuken nodig en vier mensen in de zaal. Om 60 mensen te bedienen heb je niet meer personeel nodig. Er kunnen dus beter 60 mensen in je restaurant zitten dan 40.”

Stage bij The Jane

Klanten kunnen in restaurant Hert terecht voor een culinair avondmenu, maar ook voor een lunchmenu of à la carte-gerechten. Het menu dat Alex Verhoeven momenteel aanbiedt bestaat uit vijf amuses, gevolgd door een tartaar van rund met oester en mierikswortel, een langoustine met pompoen, coquille met truffel, griet met ganzenlever en pruim, fazant met raapsteel en schorseneer en chocolade met braam en praline. Stuk voor stuk topgerechten, bleek dinsdag tijdens de proefavond. “Onze keuken is niet meer te vergelijken met wat we vroeger serveerden. We zijn volwassener geworden. We weten welke kant we uitwillen en koken cleaner dan vroeger”, zegt Alex Verhoeven.

“Door de ervaring die we intussen hebben, kunnen we meer stabiliteit en kwaliteit leveren ten opzichte van vroeger. Ik heb het voorbije anderhalf jaar ook nog stages gedaan bij The Jane en bij Meliefste in het Nederlandse Wolphaartsdijk. Die stages waren fantastisch leerrijk. Omdat ik uit mijn eigen keuken moest komen. Ik ben op mijn 21ste gestart met Fleur de Sel. Sindsdien had ik altijd tussen mijn eigen vier muren gestaan. Als je dan plots in andere keukens staat, kan je heel veel leren als je je ogen open houdt.”

Michelinster

De kans dat Alex Verhoeven met Hert een Michelinster in de wacht zal slepen, is reëel. Toch benadrukt hij dat ook ‘de gewone man’ in zijn restaurant terechtkan. “We richten ons tot mensen die graag eten in het algemeen, zowel zakelijk als voor het plezier. Omdat we naast een weekmenu ook een lunchmenu en à la carte aanbieden, is er voor ieders budget wel wat te vinden.”