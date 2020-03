Strijd tegen corona: “Goed bezig Binken... maar het kan nog beter” Jef Van Nooten

17 maart 2020

15u40 0 Turnhout Burgemeester Paul Van Miert blikt met gemengde gevoelens terug op de voorbije dagen. Hij is veel mensen dankbaar voor hun inzet en het naleven van de coronamaatregelen. Toch ziet hij samen met het schepencollege nog ruimte voor verbetering. “Eerst en vooral: stop met hamsteren. Het is niet nodig en je veroorzaakt er onrust mee”, zegt Van Miert.

Beginnen doen we met het positieve nieuws. Paul Van Miert wil de inwoners van Turnhout bedanken. “Voor hun discipline en betrokkenheid, en omdat ze alle richtlijnen opvolgen. Wij zijn in Turnhout zeker niet slecht bezig, doe zo verder. Met respect voor mekaar.”

Hulpverleners

Een speciaal woordje van dank en appreciatie heeft hij over voor alle hulpverleners, voor de huisartsen in de wachtpost en voor iedere dokter, verpleger en verpleegster en voor elke medewerker in het ziekenhuis. “Ook onze politie verdient een woordje van dank en respect om zo kordaat op te treden tegen diegenen die het niet nauw nemen met hun eigen veiligheid en die daardoor vele anderen in gevaar brengen”, aldus Paul Van Miert.

Hamsteren

Maar hiermee volgt dus ook meteen het negatieve nieuws. Nog te veel inwoners van Turnhout nemen het niet nauw genoeg met de afgekondigde maatregelen. Met een extra oproep hoopt Paul Van Miert hen alsnog te overtuigen. “Samen met het schepencollege en alle stadsdiensten wil ik me met een dringende oproep tot alle stadsgenoten richten”, klink het. “Eerst en vooral: stop met hamsteren, het is niet nodig en je veroorzaakt er onrust mee. Zelfs in de zwaarst getroffen gebieden is er voedsel en medicatie genoeg, en de aanvoer zal ook verzekerd blijven. Heb respect voor mekaar en plunder de rekken niet leeg. Gun ook je medeburgers hun deel.”

Risicopatiënten

Van Miert roept ook op om risicopatiënten te beschermen. “Draag zorg voor hen op afstand: telefoneer, bezorg boodschappen aan de deur, stuur brieven of tekeningen van de kinderen. Maar vermijd fysiek contact.”

Jongeren

De burgemeester richt zich ook specifiek tot de jongeren: “Kom niet samen in groepen. Breng jezelf en anderen niet in gevaar. Weet dat je het virus ook kunt verspreiden als je zelf niet ziek bent.”