Straffe beelden uit Turnhout: gewapende overvaller klopt winkelbediende schedelbreuk met machete Jef Van Nooten

26 januari 2020

18u34 6 Turnhout Een brutale overval op Carrefour Express aan de Merodelei in Turnhout heeft zaterdagavond bijna een dodelijke afloop gekend. Een gemaskerde man stapte er rond 19.50 uur de winkel binnen met een machete. In zijn vlucht sloeg hij de winkelverantwoordelijke met die machete op het hoofd. Het slachtoffer hield er een schedelbreuk aan over.

De Carrefour Express aan de Merodelei in Turnhout, vlakbij het station, heeft een kwalijke reputatie op vlak van gewapende overvallen. De winkel werd in het verleden al meermaals geviseerd. Zaterdagavond was het opnieuw prijs, dit keer ei zo na met fatale gevolgen. De winkelverantwoordelijke belandde met zware verwondingen aan het hoofd in het ziekenhuis nadat hij door de overvaller met een machete op het hoofd was geslagen. “Zaterdagavond rond 19.50 uur stapte een man de winkel binnen. Hij was volledig in het zwart gekleed en gewapend met een groot mes van 40 centimeter”, getuigt winkeleigenaar Emal.

Machete

De overvaller bedreigde een jobstudent die aan de kassa stond. De jongeman dacht even dat hij in de maling werd genomen door collega’s, maar toen hij de machete tegen zijn borst gedrukt kreeg, besefte hij dat het de overvaller menens was. “Onder dwang is hij geld de kassa in de zak van de overvaller beginnen steken”, vervolgt Emal. “Mijn vrouw kon ontkomen en liep naar achter in de winkel om de politie te bellen.”

Wijn

Op weg naar de telefoon passeerde de vrouw winkelverantwoordelijke Erik (23). Hij had net in de wijnafdeling advies gegeven aan een klant en was met hem op weg naar de kassa. “Toen hij hoorde dat er een overval bezig was, is hij meteen naar de kassa gelopen. Om zijn jobstudent te beschermen”, getuigt Emal. “Hij heeft die de gewapende overvaller aangevallen met de fles wijn. De bivakmuts van de overvaller is daarbij afgevallen.”

Schedelbreuk

De overvaller wist even niet wat hem overkwam. Met een beperkte buit maakte hij zich uit de voeten. De winkelverantwoordelijk probeerde hem nog tegen te houden, maar kwam ten val. “Op het moment dat Erik op de grond lag, heeft de overvaller dan nog eens hard uitgehaald met de machete. Behalve een grote vleeswonde, hield Erik er ook een schedelbreuk aan over.”

Levensgevaar

Op de bewakingsbeelden is te zien dat het slachtoffer niet meteen de ernst van zijn verwondingen besefte. Ondanks de schedelbreuk liep de winkelverantwoordelijke nog naar buiten in een poging de overvaller alsnog te vatten. Zonder succes. Even later strompelde het slachtoffer terug binnen om nadien zwaargewond naar het ziekenhuis te worden gebracht. Hij is buiten levensgevaar, maar zou nog wel op de intensive care liggen.

De politie ging ter plaatse voor een sporenonderzoek. De hele omgeving van de kassa werd onderzocht op vingerafdrukken, maar voorlopig is de dader spoorloos.