Stoomtreintjes in Stadspark rijden niet meer uit Jef Van Nooten

31 juli 2020

09u32 2 Turnhout De ministoomtreintjes in het Stadspark in Turnhout zullen voorlopig niet meer uitrijden. De voorbije vier weekends bezorgden ze jong en oud plezier, maar door de tweede coronagolf kunnen ze niet meer in veilige omstandigheden uitrijden.

Normaal rijden de treintjes ieder weekend van begin april tot eind september uit. Door de coronacrisis werden de eerste ritten dit jaar pas gemaakt op 4 juli. Vier weekends hebben ze uitgereden, maar daar blijft het voorlopig bij. Door de tweede coronagolf hebben de vrijwilligers van Stoomgroep Turnhout beslist om voorlopig geen treinritjes meer te organiseren. “Spijtig maar gezondheid van u en van ons gaat boven alles”, laat Stoomgroep Turnhout weten via haar facebookpagina.

Het is nog niet duidelijk of de stoomtreintjes later dit jaar nog zullen rijden.