Stoomtreintjes in Stadspark rijden binnenkort weer uit Jef Van Nooten

23 juni 2020

07u49 0 Turnhout Met drie maanden vertraging rijden vanaf zaterdag 4 juli de miniatuurtreintjes in het Turnhoutse Stadspark weer uit. Stoomgroep Turnhout vzw neemt tal van maatregelen om alles veilig te laten verlopen.

Normaal rijden de treintjes ieder jaar uit vanaf de eerste zondag van april. Door de coronacrisis stonden de miniatuurtreintjes de voorbije maanden stil, maar vanaf zaterdag 4 juli kunnen bezoekers terug plaatsnemen op de treintjes.

Bubbel

Behalve de algemene coronarichtlijnen voert Stoomgroep Turnhout nog enkele maatregelen in voor een veilig heropstart. “Passagiers worden op de treinen toegelaten per bubbel, met voldoende afstand tussen de bubbels”, klinkt het. “De toegang tot de treinen zal verlopen via een wachtrij waarbij voldoende afstand gehouden moet worden. Een verantwoordelijke zal aanduiden wanneer en hoe je mag instappen en uitstappen.”

Toiletten

Elke reiziger moet ook de handen ontsmetten voor het instappen, om daarna een ‘enkelrittenkaartje’ af te geven. De kaartjes kunnen aan de kassa gekocht worden. De kantine en toiletten blijven voorlopig gesloten.