Stofzuiger en nestkastjes moeten eindelijk komaf maken met processierups: “We gaan ook vooral preventief werken” Jef Van Nooten

15 april 2020

09u47 3 Turnhout Bewoners van het Turnhoutse gehucht Zevendonk kijken angstvallig uit naar de komst van de eikenprocessierups. Bewoners van het Turnhoutse gehucht Zevendonk kijken angstvallig uit naar de komst van de eikenprocessierups. Elk jaar gaan ze gebukt onder de jeuk , zelfs vorig jaar toen de stad 160.000 euro spendeerde aan de bestrijding van de rups. “Dit jaar gaan we voor een vernieuwde aanpak die het probleem voor bijna 100% kan verhelpen”, zegt schepen Marc Boogers.

De bewoners van Zevendonk en enkele andere wijken in de stad krijgen eerstdaags een brief in de bus waarin de stad hen de vernieuwde aanpak voor de bestrijding van de eikenprocessierups voorstelt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar? Er wordt vaker preventief gespoten, een gespecialiseerde firma zal de rupshaartjes opzuigen in plaats van verbranden èn de stad hing 150 nestkastjes op waarin natuurlijke vijanden van de rups zich kunnen huisvesten.

160.000 euro

“Twee jaar geleden werd er 40.000 euro uitgetrokken om de processierups te bestrijden. Dat bedrag werd vorig jaar verviervoudigd tot 160.000 euro. Ook dit jaar zullen we opnieuw 160.000 euro voorzien”, zegt schepen Marc Boogers (Groen).

Concurrentie

Hetzelfde bedrag dan vorig jaar. Maar toen was er nog altijd extreem veel overlast in Zevendonk. Toch maakt de stad zich sterk dit de problematiek dit jaar wèl kan opgelost worden met 160.000 euro. Het geld zal immers op een andere en efficiëntere manier worden ingezet. “Vorig jaar was een leerproces”, aldus Boogers .”Dit jaar kunnen we efficiënter werken. Bovendien hebben veel firma’s gemerkt dat er een markt is voor rupsenbestrijding. Die grotere concurrentie doet de prijs zakken.”

Nestkastjes

Een eerste fase van de bestrijding – een nieuwigheid ten opzichte van vorig jaar – is al achter de rug. De stad heeft in maart 150 nestkastjes geplaatst. “Op die manier zetten we in op de natuurlijke vijanden van de processierups. De nestkastjes lokken mussen en mezen, twee vogels die graag een processierups lusten. In het najaar gaan we in de bermen ook bloemenmengsels aanplanten die andere natuurlijke vijanden van de processierups aantrekken.”

Theorie

Zodra de provincie het licht op groen zet, zal ook gestart worden met het preventief bespuiten. Deze preventieve bestrijding wordt uitgebreid tegenover vorig jaar. Een firma zal tot vier keer toe met Bacillus spuiten, en ook op meer plaatsen dan vorig jaar. Het product wordt ook minder verdund. “In theorie zou het probleem al voor 80% verholpen moeten zijn met deze preventieve bestrijding”, zegt Marc Boogers.

Stofzuigers

De rupsen en rupsenhaartjes die toch overleven, worden op een andere manier bestreden. Ze worden niet meer verbrand zoals vorig jaar, maar opgezogen met industriële stofzuigers. “Branden is snel en goedkoop, maar daarbij ontsnappen toch nog veel haartjes die dan in de omgeving terecht komen. Bij het opzuigen is de verspreiding van haartjes minimaal.”

Privégronden

Nog enkele nieuwigheden: niet alleen eiken langs de kant van de weg worden aangepakt, ook bomen op weilanden zullen behandeld worden, net als bomen op privégronden die vanaf het openbaar domein bereikbaar zijn met een hoogtewerker. Behalve Zevendonk komt er ook bestrijding op andere plaatsen zoals Heizijde, Hellegat en Begijnendreef. De stad gaat in de toekomst ook geen monotone bomenrijen meer aanplanten. Als een zomereik sterft in een bestaande bomenrij, wordt die vervangen door een andere bomensoort.