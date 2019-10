Stijging aantal inwoners van niet-EU het grootst in Turnhout en het kleinst in Rijkevorsel

Turnhout

Het percentage van het aantal inwoners in Vlaamse gemeenten van niet-Europese origine is de laatste dertig jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd bekend heeft gemaakt naar aanleiding van de uitspraken van Walter De Donder – alias Kabouter Plop – die kandidaat is om voorzitter te worden van CD&V. In Turnhout valt de stijging op van 1.6 naar 17 procent.