Stichting De Kleine Strijders wandelt zesduizend euro bij elkaar tijdens Dodentocht Jurgen Geyselings

18 augustus 2019

De eerste actie om de stichting De Kleine Strijders wat bekendheid te geven én de nodige fondsen te verwerven om van start te kunnen gaan, is een succes geworden. Dankzij enkele sympathisanten konden ze niet minder dan 6.030 euro inzamelen. "We zijn onze sympathisanten én de vele sponsors meer dan dankbaar. Met dit bedrag kunnen we echt van start gaan en de nodige projecten opstarten", klinkt het bij Joyce De Sager en Toon Verheijen van stichting De Kleine Strijders.

De Kleine Strijders zetten zich in voor projecten in en rondom het ziekenhuis. Die projecten veraangenamen het verblijf en de zorgervaring voor de kleine strijders en hun naasten zodat elk kind, kind kan zijn. Om de stichting onder de aandacht te brengen, besloten Joyce en Toon om de Dodentocht te wandelen. “Als ongeoefende wandelaars was het een hele ervaring, maar helaas hebben we de Dodentocht niet kunnen uitwandelen”, vertellen Joyce en Toon. “Maar we zijn blij dat we op deze manier ons project wat extra in de kijker hebben kunnen zetten. We willen ook expliciet een woord van dank uitspreken voor burgemeester Paul Van Miert, Jan Smulders, Marc Moonen en Kurt Persegael uit Turnhout, Martine Voortmans uit Essen en Gunther Van Hemelryck uit Breendonk. Zij wandelden voor ons de Dodentocht en zamelden zo mee het volledige bedrag in. Daarnaast willen we ook al de andere sympathisanten, die gewoon onze werking tot hiertoe hebben gesteund, bedanken. Zonder hun hulp zouden we ons project nooit verder kunnen zetten.”

Ondertussen is een eerste project opgestart. Een klein project waarbij zieke kindjes en hun broers of zussen via de stichting een medaille zullen krijgen. Binnenkort wordt de eerste lading medailles overhandigd aan de kinderafdeling van het AZ in Turnhout.