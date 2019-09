Staking bij Sanico voorbij: meer loon, fietsvergoeding èn extra maaltijdcheques in ruil voor 40-urenweek Jef Van Nooten

07u47 0 Turnhout Bij het farmaceutische bedrijf Sanico in Turnhout sond dinsdagochtend om 9 uur een nieuwe personeelsvergadering gepland. De directie deed er een verbeterd voorstel uit de doeken. Nadien volgde een nieuwe stemming door het personeel. Daarbij werd geen meerderheid bereikt om verder te staken.

De sociale onrust bij Sanico aan de Veedijk in Turnhout begon vrijdagnamiddag toen de arbeiders vernamen dat de directie eenzijdig een 40-urenweek wilde invoeren. Tijdelijk zou er zelfs een 45-urenweek komen om de productieachterstand weg te werken. Maar liefst 68 geneesmiddelen zijn out of stock bij Sanico.

Bij gebrek aan overleg tijdens het weekend, staakte maandagochtend ook de vroege shift. Vakbonden en directie gingen toen wel rond de tafel zitten. Dat leidde tot een voorakkoord, maar dat werd maandagmiddag door 77% van de arbeiders weggestemd. De staking duurde dus voort.

Maandagavond gingen vakbonden en directie daarom opnieuw samen onderhandelen. Dinsdagvoormiddag moest blijken of dat tot een oplossing heeft geleid. “Tijdens de gesprekken maandagavond werd geen akkoord bereikt”, klonk het bij maandagavond de vakbonden. “Maar de werkgever zal tegen dinsdagochtend 8 uur een verbeterd voorstel uitwerken. Een personeelsvergadering staat gepland om 9 uur. Na het informeren kunnen alle arbeiders terug stemmen.”

Bij die stemming ging iets meer dan de helft van de arbeiders akkoord met het nieuwe voorstel van de directie. Concreet komt het er op neer dat Sanico een 40-urenweek invoert. De gunstmaatregel om op vrijdag een uurtje eerder te stoppen, wordt immers geschrapt. In ruil voor die 40-urenweek krijgen de arbeiders wel een loonsverhoging en wordt een fietsvergoeding ingevoerd. Ook het bedrag van de maaltijdcheques gaat omhoog.

Na de stemming gingen de arbeiders terug aan het werk, voor het eerst sinds vrijdagvoormiddag. “Er werd een akkoord bereikt tussen directie en vakbonden. Er werd geen meerderheid bereikt om verder te staken", verduidelijkt Tim Peeters (ABVV). “De vakbonden gaven de boodschap mee aan de directie om verder te werken rond het sociaal beleid. Daarnaast hebben we de garantie gekregen om elke twee jaar een bedrijfs-cao te onderhandelen.”

Bij Sanico werken zo’n 200 mensen, waarvan 150 arbeiders. De bedienden staakten niet mee.