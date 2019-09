Staking bij Sanico aan Veedijk: “Directie wil éénzijdig 40-urenweek invoeren” Jef Van Nooten

23 september 2019

08u07 0 Turnhout Het personeel van het farmaceutische bedrijf Sanico aan de Veedijk in Turnhout is maandagochtend niet aan het werk gegaan. De werknemers staken omdat de werkgever volgens hen éénzijdig een 40-urenweek wil invoeren

Het sociaal conflict bij Sanico in Turnhout is vrijdagmiddag onstaan. De arbeiders van de late ploeg legden toen al het werk neer. “De werknemers pikken het niet dat de werkgever éénzijdig de 40-urenweek wil invoeren. De arbeiders eisen een deftig overleg tussen werkgever en vakbonden. De werkgever was vrijdagmiddag niet bereid om te praten en stuurde zijn kat. Hierdoor werd de frustratie alleen maar groter bij alle arbeiders en gingen hierdoor aan de poort staan”, vertellen Peter Goris (ACV) en Tim Peeters (ABVV).

Aangezien er momenteel geen overleg mogelijk is met de directie van Sanico hebben de vakbonden beslist om maandagochtend verder actie te voeren. “De actiebereidheid is groot. Niet alleen de 40-urenweek zit ons dwars. In het verleden werd hier om de twee jaar een bedrijfs-cao afgesloten. Werkgever en vakbonden maakten afspraken over extra loonsverhoging, verhoging maaltijdcheques en tijdskrediet. De laatste jaren weigerde de directie om de loon – en arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Het ongenoegen bij de werknemers zit hoog en willen boter bij de vis”, aldus nog de vakbondsvertegenwoordigers.

Later meer.