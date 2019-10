Staking bij Kingspan is voorbij: “Maar helft van arbeiders blijft op zijn honger zitten” Jef Van Nooten

18 oktober 2019

11u04 0 Turnhout De arbeiders van het bedrijf Kingspan in de Visbeekstraat in Turnhout zijn terug aan het werk gegaan. De helft van het personeel kon zich nochtans niet vinden in het nieuwe voorstel van de directie, maar dat is te weinig om de staking voort te zetten. “50% van de arbeiders blijft op zijn honger zitten”, zegt Tim Peeters (ABVV).

Bij Kingspan Insulation NV in Turnhout was dinsdagavond een sociaal conflict ontstaan toen bleek dat de onderhandelingen tussen directie en vakbonden over een loonsverhoging vast zaten. De directie kwam nadien met een verbeterd voorstel, maar dat werd door 88% van de arbeiders verworpen. De arbeiders maakten een stakerspiket en weigerden nog aan het werk te gaan.

De directie van Kingspan heeft donderdag verder gesleuteld aan haar voorstel. Dat nieuwe voorstel werd vrijdagochtend voorgelegd aan de vakbonden. Met resultaat, want de staking is voorbij. Al zijn niet alle arbeiders daar even blij mee. “Vrijdagochtend om 8 uur zaten directie en vakbonden terug rond de tafel om het finale voorstel te bespreken. Het voorstel werd nadien aan de arbeiders toegelicht op een personeelsvergadering”, zeggen Tim Peeters (ABVV) en Peter Goris (ACV). “Na stemming werd het voorstel met 50% aanvaard.”

De helft van de arbeiders heeft het voorstel dus verworpen, maar 66% moest het voorstel verwerpen om verder te staken. “Het eindresultaat is geen ideaal scenario. De helft van de arbeiders blijft op zijn honger zitten. In het nieuwe voorstel verhoogde de werkgever de koopkracht en verbeterde het anciënniteitsverlof. Op korte termijn wordt er ook een fietsleaseplan ingevoerd.”

Bij Kingspan Insulation NV werken ongeveer 165 werknemers waarvan 93 arbeiders en 25 uitzendkrachten.