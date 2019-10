Staking bij Kingspan duurt ook donderdag voort: “We willen meer koopkracht en anciënniteitsverlof” Toon Verheijen & Jef Van Nooten

16 oktober 2019

09u43 34 Turnhout De arbeiders van het isolatiebedrijf Kingspan Insulation hebben dinsdagavond het werk neergelegd na een personeelsvergadering. Ze eisen meer koopkracht en anciënniteitsverlof. Omdat de directie pas vrijdag opnieuw wil onderhandelen, zet het personeel ook donderdag de stakingsactie voort.

Begin oktober was er een overleg tussen de vakbonden en de directie over een loonsverhoging, anciënniteitsverlof, fietsvergoeding, tijdskrediet en SWT. Er werd geen akkoord bereikt. “Op 4 oktober was er een eerste onderhandeling over loon- en arbeidsvoorwaarden. We zijn toen niet tot een gezamenlijk voorstel gekomen. Toch hebben we het werkgeversvoorstel voorgelegd aan het personeel, maar dat werd weggestemd met 88%”, vertelt Tim Peeters (ABVV).

Gewaarschuwd

Dat het voorstel werd weggestemd door de werknemers, was geen verrassing voor de vakbonden. “We hadden de directie gewaarschuwd dat het voorstel ruim onvoldoende zou zijn voor de arbeiders”, zegt Peter Goris (ACV). “De plaatselijke directie had hier geen oren naar of had geen mandaat van de Nederlandse hoofddirectie. Het werkgeversvoorstel werd zoals verwacht weggestemd met een ruime meerderheid.”

De directie kreeg meer tijd om een verbeterd voorstel uit te werken van de arbeiders. Dinsdagavond om 18.30 uur gingen de plaatselijke directie en de vakbonden dan opnieuw rond de tafel zitten om het nieuw voorstel te bespreken. “We waren in de veronderstelling dat de directie een verbeterd voorstel op tafel zou leggen, maar al snel bleek dat de directie geen verbeterd voorstel op zak had en ze vroegen opnieuw meer tijd”, klinkt het bij de vakbonden. “Wat de tekortkomingen zijn in het voorstel van de directie? We willen meer koopkracht voor het personeel en een verbetering van het anciënniteitsverlof.”

Ziekteverzuim

De stroeve onderhandelingen zijn niet de enige reden voor de stakingsactie. Voor de arbeiders was het de zoveelste druppel. “Dit is inderdaad niet het enige probleem. Er heerst al jaren een grote frustratie bij de arbeiders. In 2016 werd het SAP-systeem ingevoerd. Sindsdien liep het helemaal mis. Slechte productiviteit, een terugval van het rendement en meer administratie. De werkdruk ging de hoogte in met als gevolg een groot personeelsverloop en een hoger ziekteverzuim. Het ongenoegen zit hoog. Zij willen loon naar werken. Hierdoor is de actiebereid zeer groot.”

Bij Kingspan Insulation nv werken ongeveer 165 werknemers, waarvan 93 arbeiders en 25 uitzendkrachten. Ook donderdag zetten zij hun stakingsactie voort. “Dinsdagavond hebben we vanuit de vakbonden een tegenvoorstel gedaan. De directie wilde dat eerst intern bespreken en budgetteren. Woensdag heeft de directie dan aan de late shift voorgesteld om het werk te hervatten in afwachting van onderhandelingen die vrijdag terug opgestart zouden worden. Maar de arbeiders weigerden dat voorstel. Zij wensen eerst een deftig akkoord.”