Stadsregio Turnhout promoot fair trade met nieuwe escapebox Liese Demeulenaere

07 oktober 2020

13u20 0 Turnhout Op woensdag 7 oktober start de Nationale week van de Fair Trade. Om de editie van dit jaar in de verf te zetten, sloegen de vier gemeenten van Stadsregio Turnhout de handen in elkaar en werkten ze samen aan een escapebox voor scholen en jeugdbewegingen. Zo kunnen jongeren al spelend leren over het principe van eerlijke handel.

De escapebox werd ontworpen door leerkracht Lie Bellens, die momenteel ook stageloopt in de wereldwinkel van Turnhout. “Het principe is hetzelfde als bij een escaperoom: de jongeren dienen een opdracht tot een goed einde te brengen, waardoor ze een code kunnen bemachtigen. Met die code kunnen ze dan een deurtje van de box openen en krijgen ze de volgende opdracht”, vertelt Lie. Er werden daarvoor drie verschillende thema’s uitgewerkt en elk thema heeft unieke opdrachten in petto voor de kinderen. Zo leren jongeren spelenderwijs meer over eerlijke handel en hoe dat bijdraagt aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het is de bedoeling om het spel te combineren met een workshop en eventueel ook een bezoek aan lokale, duurzame initiatieven.

Eerlijke handel is uiteraard geen nieuw onderwerp in de leerplannen, maar met de escapebox hopen de vier gemeenten een leuke tool aan te bieden om leerlingen nog meer te betrekken. Het Heilig Hart in Turnhout gaat er alvast deze vrijdag mee aan de slag. Andere scholen of jongerenorganisaties kunnen de boxen gratis ontlenen in een van de vier wereldwinkels van Stadsregio Turnhout. Het project werd mede gefinancierd door het Trade for Development Centre, dat inzet op fair trade, duurzame handel en bioproducten.