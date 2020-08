Stadsregio ongerust over slechte woonomstandigheden: “Steeds meer jongeren zonder dak boven hun hoofd” Jef Van Nooten

28 augustus 2020

14u14 2 Turnhout De vier gemeenten van stadregio Turnhout willen werk maken van een betere woonkwaliteit. Want te veel inwoners wonen momenteel in slechte omstandigheden. Dat heeft niet alleen te maken met huisjesmelkerij, maar ook met overbewoning of illegale opdelingen. “En er zijn steeds meer sofasurfers. We vrezen dat deze jongeren criminele feiten moeten plegen in ruil voor een dak boven hun hoofd”, zegt Turnhoutse schepen Kelly Verheyen.

De meerderheid van de inwoners in Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout heeft een kwaliteitsvolle woning ter beschikking. Maar dat is lang niet voor iedereen het geval. De OCMW’s worden dagelijks geconfronteerd met slechte woonomstandigheden. “Een toenemende groep van onze inwoners komt terecht in het onderste segment van de woonmarkt, een segment dat gekenmerkt wordt door de zeer lage woonkwaliteit, vaak ook in combinatie met een illegaal karakter”, zegt schepen Staf Willemsens uit Beerse.

Huisjesmelkers

Een studie wees uit dat er in de stadregio heel wat zogenaamde grijze woonvormen zijn. Zo is er het gekende probleem van huisjesmelkerij. “Sommige huurwoningen zijn van zeer slechte kwaliteit. De eigenaars maken bewust misbruik van de kwetsbare situatie van de huurders. Probleem: huisjesmelkerij is moeilijk te detecteren. Kwetsbare bewoners komen hun problemen niet spontaan melden”, zegt Liesbeth Dierckx, schepen in Oud-Turnhout. Daarnaast komen ook steeds vaker woningen aan het licht die illegaal zijn opgedeeld of eigenlijk niet eens bestemd zijn voor bewoning. “We komen mensen tegen die wonen in garageboxen, containers of tenten. Of woningen waar iedere kamer afzonderlijk wordt verhuurd en waar grote gezinnen op één kleine kamer samen wonen. Een concreet voorbeeld: er is een gezin dat sinds de gezinshereniging met tien mensen op een éénkamerappartement woont. In de Stadsregio zijn er zo zeker nog 25 gezinnen die overbevolkt wonen.”

IJsberg

Het zijn niet alleen krotwoningen waar deze mensen terecht komen. “Vaak gaat het om woningen waar je aan de buitenkant niks verkeerd aan ziet, maar waar binnenin aan huisjesmelkerij wordt gedaan”, zegt schepen Jef Pelgrims uit Vosselaar. “In de Stadsregio Turnhout worden zo’n veertig woningen per jaar ‘gesloten’ omwille van te slechte woonkwaliteit. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Het probleem is nog veel groter.”

Sofasurfen

Nog een groot probleem dat steeds vaker de kop opsteekt in de vier gemeenten van stadsregio Turnhout is het sofasurfen. Mensen die elke nacht op de zetel bij vrienden overnachten omdat ze geen eigen dak boven hun hoofd hebben. In Turnhout alleen al worden per kwartaal ruim 140 van zo’n daklozen begeleid. “Vaak zijn het jongeren van 17 of 18 jaar die thuis niet meer welkom zijn. Om welke reden dan ook, bijvoorbeeld omdat ze zich geout hebben als homo”, zegt Turnhouts schepen Kelly Verheyen. “Zij surfen dan van sofa naar sofa. Ze verblijven bij vrienden en slapen telkens ergens anders. We vrezen dat ze zo in de illegaliteit of criminaliteit terecht komen. Dat zij in ruil voor een dak boven hun hoofd seksuele handelingen moeten stellen of criminele feiten plegen, bijvoorbeeld als drugskoerier.”

Noodopvangwoningen

Omdat steeds meer mensen dakloos worden, kent de stadsregio ook een groot tekort aan noodopvangwoningen. Daarom werd een samenwerking aangegaan met vakantiecentrum De Linde in Retie waar Turnhoutse daklozen sinds kort opgevangen worden. “Nu we de problematiek met een studie in kaart hebben gebracht, willen we actie ondernemen om hier iets aan te veranderen. Rond sofasurfen bijvoorbeeld willen we de jongeren die in die situatie zitten sneller vinden, zodat we ze sneller naar professionele hulpverlening kunnen leiden waardoor ze niet in aanraking komen met het criminele milieu”, besluit Kelly Verheyen.