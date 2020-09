Stad zoekt milieuvriendelijke burgerinitiatieven als ondersteuning voor klimaatplan en introduceert de tuinranger Jef Van Nooten

21 september 2020

21 september 2020

De stad Turnhout start dit najaar met het opstellen van een klimaatplan. Ze rekent daarbij op de steun van inwoners. "We hebben Turnhoutenaren nodig die ecologische, duurzame en milieuvriendelijke burgerinitiatieven op poten zetten", zegt schepen Astrid Wittebolle.

Als plaatselijke overheid gaat de stad Turnhout de klimaatuitdaging aan. Zo wordt dit najaar gestart met het maken van een klimaatplan. “Zonder de steun van burgers gaat dat niet lukken. We hebben ook een beweging van onderuit nodig. Anders gezegd: we hebben Turnhoutenaren nodig die ecologische, duurzame en milieuvriendelijke burgerinitiatieven op poten zetten. En die goesting, die gedrevenheid, die zie ik in Turnhout wel ontstaan”, zegt Astrid Wittebolle, schepen voor Milieu, Energie & Duurzaamheid.

Op safari in eigen tuin

Om meer mensen op weg te helpen om hun steentje bij te dragen, ondersteunt het Turnhoutse stadsbestuur een nieuw Vlaams initiatief: tuinrangers. “Een tuinranger is een vrijwilliger die samen met geïnteresseerden op ontdekkingstocht gaat in de eigen tuin”, aldus nog schepen Wittebolle. “Welke dieren en planten leven daar? Samen met de ranger vertrekken mensen dus op safari bij hun eigen achterdeur. Maar zo’n ranger geeft ook advies op maat over hoe een tuin natuurvriendelijker kan worden aangelegd. Hij leert ons bijvoorbeeld hoe we bijen of vlinders, of vogels of egels kunnen lokken en wat de voordelen daarvan zijn.”

Cursus

In een cursus van zes dagen kan je tuinranger worden. Meer info op https://www.inverde.be/tuinrangers-infomomenten.