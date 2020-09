Stad zet rem op kebabzaken, pizzeria’s, kapsalons en aanverwante zaken: “Meer diversiteit in aanbod brengen” Stadsbestuur wil ook meer kwaliteitsvol woningaanbod in het stadshart Toon Verheijen

10 september 2020

10u22 5 Turnhout De stad Turnhout gaat de komende jaren een rem zetten op de (wild)groei van minisupermarkten, kebabzaken en kapsalons in het stadshart. Er worden ook initiatieven genomen om de kwaliteit van zowel de handelspanden en de woningen in het centrum te verbeteren. De stad geeft zelfs de mogelijkheid om handelspanden in ‘aanloopstraten’ om te vormen tot woningen. “Ons stadshart moet weer opgewaardeerd worden”, klinkt het.

Het Turnhoutse stadshart moet de komende vijf jaar een grondig van uitzicht veranderen, in positieve zin dan. Dat is het opzet van het plan van het huidige stadsbestuur. Niet alleen voor de ondernemers, maar ook voor de woningen in de binnenstad. “Als we rondkijken in onze binnenstad zijn er toch wel een klein aantal weinig kwaliteitsvolle woningen en handelspanden te bespeuren”, zegt schepen van Wonen Kelly Verheyen (sp.a). “Het woningaanbod in ons stadshart geraakt ook verouderd. We willen daarom vooral mikken op een betere kwaliteit én een mix van degelijke en betaalbare panden. Daarom gaan we voor toekomstige ontwikkelingsprojecten of voor herontwikkelingsprojecten een beeldkwaliteitsplan opstellen. Dat plan legt de kleurstijlen vast in bijvoorbeeld de winkelstraten, de bouwhoogtes, de kwalitatieve afwerking van de winkelpanden en welke publiciteit toegelaten is.” Paul Van Mier vult aan. “Het is vooral de bedoeling om schreeuwlelijke gevels te verwijderen. We proberen de huurders/eigenaars te stimuleren het wat netjes en sober te houden.”

De expansie lijkt niet te stoppen. Maar we willen vermijden dat er enkel kebabzaken, wedkantoren en pizzeria’s komen in ons handelscentrum.

Kebabzaken en kapsalons

Voor wie de komende drie jaar een kebabzaak, kapsalon, mini-supermarkt, pizzeria, gsm-hersteldienst, wedkantoor of krantenwinkel wil openen in de stadskern, is er bij voorbaat al aan voor de moeite. Die zullen niet meer toegelaten worden in winkels in het stadshart én op de toegangswegen naar het kernwinkelgebied. “De voorbije jaren zijn dat type handelszaken nogal fors toegenomen”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “En er gaat geen dag voorbij of er belanden nog aanvragen op de bureaus van onze stadsdiensten. Aanvragen van mensen niet alleen uit Turnhout of omliggende gemeenten, maar zelfs vanuit Wallonië, Antwerpen of Limburg. De expansie lijkt dus niet te stoppen. Maar we willen vermijden dat er enkel zo’n zaken nog opduiken in ons handelscentrum. We willen net een meer gevarieerd aanbod van handelszaken, want alleen op die manier ga je mensen naar het winkelgebied lokken. Als er aanvragen komen voor panden waar al een gelijkaardige zaak zat, dan laten we dat uiteraard wel toe. Maar het is niet de bedoeling dat een leegstaand kantoor plots een kebabzaak wordt.”

Verbouwpremies

Niets is meer storend dan een leegstaand handelspand in een stadshart of een gevel die niet meteen het straatbeeld siert. De stad wil dan ook streven naar een meer kwalitatief aanbod van (handels)panden en legt daarom nog eens de klemtoon op een subsidiereglement dat in januari 2018 al in werking trad. “We denken bijvoorbeeld aan premies om kleinere panden samen te voegen tot een groter winkelpand of het stimuleren van gevelrenovaties door ook daarvoor premies uit te trekken”, zegt schepen Els Baeten (N-VA). “Ook wonen en werken boven moet opnieuw gestimuleerd worden.” Om deels ook leegstand terug te dringen, wil de stad eigenaars van handelspanden in de zogenaamde aanloopstraten naar het winkelgebied de mogelijkheid geven om die panden met subsidies om te vormen tot woonruimten”, zegt Kelly Verheyen. “Die subsidie mag je aanvragen om er uiteindelijk zelf te gaan wonen, maar ook als je de woongelegenheden wil verhuren. We hopen dat we daarmee ook een beetje de betaalbaarheid garanderen in het centrum.”

Het gaat alles samen om 7.000 woningen dus de controles zullen gespreid gebeuren, maar onze ambitie is dat tegen 2024 élke huurwoning een conformiteitsattest heeft.” Schepen van Wonen Kelly Verheyen (sp.a)

Conformiteit

De eigenaars van huurpanden – 7.000 in totaal – in de binnenstad zijn ook gewaarschuwd. Zij zullen op termijn een conformiteitsattest moéten voorleggen. Dat attest bepaalt dat de woning/studio/appartement voldoet aan de minimale kwaliteitseisen zoals elektriciteit, verluchting, geen vocht- en schimmelproblematiek en degelijk sanitair. “Zo’n attest zal ook alleen afgeleverd worden als we zelf een huisbezoek hebben gedaan”, zegt schepen Kelly Verheyen. “Het gaat alles samen om 7.000 woningen dus de controles zullen gespreid gebeuren, maar onze ambitie is dat tegen 2024 élke huurwoning een conformiteitsattest heeft.”

Leegstand

Last but not least: de leegstand. Die heb je als stadsbestuur liever niet als je nieuwe impulsen wil geven aan het stadshart. “Leegstand leidt heel gemakkelijk ook tot verwaarlozing en dat willen we vermijden”, zegt Van Miert. “Een leegstaand pand zal in ons register opgenomen worden. We zullen de eigenaars dan sommeren om een oplossing te zoeken door het opnieuw te verhuren, te renoveren of te verkopen. Komt er geen oplossing, dan zal er een leegstandsheffing opgelegd worden. Die bedraagt minstens 2.500 euro, maar kan oplopen tot 6.250 euro. Forse bedragen, dat beseffen we ook, maar het is de enige manier om de problematiek terug te dringen en uiteindelijk zal iedereen welvaren bij een opwaardering van ons stadshart.”