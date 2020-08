Stad vraagt inwoners om hulp bij automatische verkeerstellingen Jef Van Nooten

27 augustus 2020

11u35 0 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout roept inwoners op om zich te registreren voor het project ‘Telraam’. Daarbij wordt een klein toestel aan je raam gehangen om automatisch verkeerstellingen uit te voeren in je straat. “Met de gegevens die onze inwoners aanleveren, kunnen we de verkeersplannen efficiënter maken”, zegt schepen Marc Boogers.

De mobiliteitsdienst in Turnhout krijgt vaak reacties van mensen die vragen om iets te wijzigen aan de verkeerssituatie in hun straat. Binnenkort kunnen ze dat vragen met objectieve cijfers achter de hand. “Omdat zowat iedereen in onze stad zich bij de mobiliteitsthematiek betrokken voelt, doen we een warme oproep om mee in kaart te brengen hoe we dat nog beter kunnen aanpakken. We geven de inwoners de kans om met cijfergegevens te staven wat zij ons al lang willen vertellen over de situatie in hun straat”, vertelt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers.

Verkeersstromen

Dat kunnen de inwoners doen door een digitaal Telraam aan hun venster te hangen. De Telramen tellen voetgangers, fietsers, auto’s en grote voertuigen en registreren dus nauwkeurig welke verkeersstromen er in een straat passeren. “Met de gegevens die onze inwoners aanleveren, kunnen we de infrastructuur verbeteren, verkeerslichten beter afstellen en verkeersplannen efficiënter maken”, vervolgt schepen Boogers. “In een workshop leren de geïnteresseerden hoe ze de volautomatische verkeersteller moeten installeren. De gegevens die ze verzamelen, worden niet alleen beschikbaar gesteld voor onderzoekers en beleidsmensen, maar ook voor alle inwoners zelf. Zij kunnen dus ook objectieve gegevens over de verkeersstromen in Turnhout inkijken. En natuurlijk is het interessant om zo veel mogelijk meetpunten te hebben.”

Inschrijven

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 30 september inschrijven via www.turnhout.be/telraam.