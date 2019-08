Stad viseert sjoemelende handelaars: nachtwinkel en wedkantoor moeten deuren sluiten Jef Van Nooten

12 augustus 2019

17u30 0 Turnhout In Turnhout hebben een nachtwinkel en een wedkantoor gedwongen de deuren moeten sluiten. Bij een politiecontrole bleek dat de uitbaters geen exploitatievergunning konden voorleggen. Ook handelszaken die het statuut van krantenwinkel misbruiken om langer open te blijven, mogen zich de komende weken aan controles verwachten. “We gaan strenger optreden tegen de sjoemelaars”, klinkt het.

‘Wegens technische problemen tijdelijk gesloten’ hangt er aan de deur van wedkantoor ‘Bet 90’ in de Rubensstraat in Turnhout. In werkelijkheid is de sluiting een gevolg van een controle die de lokale politie in Turnhout er zaterdagavond uitvoerde. Tijdens diezelfde controleactie werd ook de uitbater van ‘Nachtwinkel Turnhout’ aan de Steenweg op Zevendonk gedwongen tot sluiting. “De uitbaters konden geen exploitatievergunning voorleggen en nochtans is die nodig om een wedkantoor of nachtwinkel te mogen openhouden in Turnhout”, zegt de politie.

Strenger optreden

De controleactie bij de nachtwinkel en het wedkantoor kwam er niet toevallig. “We zijn sinds deze zomer systematisch controles aan het doen bij winkeliers die het niet zo nauw nemen met reglementeringen”, zegt Roger Leys, korpschef van de lokale politiezone Turnhout. “De twee zaken die we nu gesloten hebben, hebben weliswaar ooit een exploitatievergunning gehad. Maar uit nazicht bleek dat de personen aan wie de vergunning geleverd is, niet meer betrokken zijn bij de uitbating van de winkels. Dan vervalt de vergunning van rechtswege en moet een nieuwe worden aangevraagd. We gaan strenger optreden tegen zulke zaken.”

De uitbaters van de twee zaken die nu gesloten zijn, kunnen een nieuwe vergunning aanvragen. Het is dan aan het stadsbestuur om die aanvraag te evalueren. “De leefbaarheid van de stad is belangrijk. We zullen telkens grondig bekijken welke vergunningen we kunnen afleveren”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “Een gedwongen sluiting van een handelszaak komt er niet zomaar, maar wel wanneer de regelgeving flagrant overtreden wordt.”

Krantenwinkels

Niet alleen winkels met een vervallen exploitatievergunning worden sinds kort geviseerd door de Turnhoutse politie. De pijlen zijn ook gericht op winkels die het statuut van een krantenwinkel misbruiken. “Een wet uit november 2006 zegt dat winkeliers bepaalde sluitingsuren moeten respecteren en een sluitingsdag moeten hebben. Maar in die wet staat een uitzondering voor krantenwinkels. Die mogen vroeger open gaan en langer open blijven. Bijvoorbeeld omdat sommige mensen al om 5 uur hun krant willen kopen voordat ze naar hun werk gaan. Krantenwinkels moeten ook geen sluitingsdag hebben”, verduidelijkt korpshef Roger Leys.

Valse concurrentie

Politie Turnhout merkte dat er in Turnhout een aantal winkels zijn die op papier wel een krantenwinkel zijn, maar in praktijk totaal andere dingen verkopen en ook gok- en wedautomaten hebben staan.

“Wanneer een zogezegde krantenwinkel tot 2 uur ’s nachts open blijft, maar in plaats van dagbladen flessen sterke drank verkoopt en wedautomaten heeft staan, leidt dat al snel tot overlast. Bovendien geeft het valse concurrentie ten aanzien van winkeliers die zich wel aan de regels houden”, aldus nog Roger Leys. “We willen strenger optreden tegen deze sjoemelende winkeliers. We gaan niet alleen over tot controles wanneer we meldingen van overlast krijgen, maar ook wanneer ons buikgevoel zegt dat er gesjoemeld wordt met de regelgeving.”