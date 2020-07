Stad verhoogt steun voor armoedeorganisatie ‘T ANtWOORD : “Nog meer doelgroepen aanspreken” Toon Verheijen

08 juli 2020

21u12 0 Turnhout De stad Turnhout heeft een nieuwe convenant afgesloten met de armoedeorganisatie T’ANtWOORD. De werking van de organisatie zal nog wat uitgebreid worden. De stad verhoogt de subsidie ook naar 100.000 euro per jaar.

Armoedebestrijding is in heel wat Vlaamse steden en gemeenten een van de grootste aandachtspunten in het beleid en dat is in de stad Turnhout zeker niet minder. Zij hebben er een van hun speerpunten van gemaakt. “We weten dat we het zeker niet alleen kunnen oplossen en dat we onder meer ook de hogere overheid nodig hebben, maar door zelf gerichte partners te zoeken kunnen we toch al heel veel doen”, zegt schepen van Gelijke Kansen en Wonen Kelly Verheyen (sp.a).

Samenwerking

Een van die partners is de vzw T’ANtWOORD die armen een stem proberen te geven en de stad heeft al vele jaren een samenwerkingsconvenant. Die is maandag verlengd én de werking wordt nog uitgebreid. “We weten dat er op vlak van armoede bij de mensen een grote drempelvrees is om naar de stad toe te komen”, zegt Kelly Verheyen. “We proberen die weg te werken door bijvoorbeeld een veilig onthaal aan te bieden op onze Welzijnscampus, maar ook de nieuwe ontmoetingsruimte van ’t ANtWOORD is daarin belangrijk. We hebben daar bijvoorbeeld een peuterspeelpunt. En de kinderadviseurs van het OCMW gaan op woensdag eten in sociaal restaurant ‘t Hert, zodat de gezinnen die zij begeleiden T’ANtWOORD leren kennen en omgekeerd.”

Signaalfunctie

De bedoeling is om nu de bekendheid van ’T ANtWOORD te vergroten. “We hebben in de convenanttekst vastgelegd dat er bijzondere aandacht gaat naar jonge gezinnen en naar mensen met een migratieachtergrond. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat mensen in precaire situaties terechtkomen? T’ANtWOORD kan daarin voor ons een advies- en signaalfunctie opnemen.”

100.000 euro

Het lokaal bestuur reserveert per jaar 100 000 euro voor T’ANtWOORD, voor de werkingsperiode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2026. Dat is 22.000 euro meer dan vorig jaar.. In totaal heeft Stad Turnhout met 15 welzijnsorganisaties een convenant afgesloten, goed voor een jaarlijks subsidiebedrag van 622 065 euro.