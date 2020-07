Stad verdeelt voor 500.000 euro aan cadeaubonnen: “Turnhoutenaren kunnen bon ook doneren aan kinderen in armoede” Toon Verheijen

07 juli 2020

19u07 0 Turnhout Vanaf woensdag 8 juli verdeelt de stad voor ruim 500.000 euro aan cadeaubonnen onder de inwoners. De inwoners krijgen ook een korting op de dienstenbelastingen. De maatregelen maken deel uit van het relanceplan dat de stad opstelde tijdens de coronacrisis. Wie wil kan zijn cadeaubon wegschenken aan kinderen in armoede of aan een organisatie uit de evenementen- en vrijetijdssector.

In heel wat Vlaamse gemeenten delen de lokale besturen cadeaubonnen of iets soortgelijks uit. DE stad Turnhout doet ook mee en tast daarvoor zelfs diep in de geldbuidel. “De coronacrisis is zwaar geweest en daarom willen we de lokale economie en ook alle Turnhoutenaren een beetje steunen”, zegt de schepen van Financiën Francis Stijnen (CD&V). “We voorzien een half miljoen euro in cadeaubonnen die besteed kunnen worden bij lokale handelaren. Gezinnen krijgen een bon van 25 euro en alleenstaanden 20 euro. Er komt ook nog een korting op de dienstenbelasting van respectievelijk 15 en 10 euro.”

200 zaken

De bonnen kunnen besteed worden bij niet minder dan tweehonderd handelszaken. “De reacties van de ondernemers waren positief waardoor het aanbod fors is uitgebreid", zegt schepen van Ondernemen Luc Op De Beeck (CD&V). “De bonnen kunnen in winkels en horecazaken gebruikt worden, maar net zo goed bij de marktkramers of zelfs om een daguitstap in Turnhout te doen. Je kan het bedrag ook spreiden. Je bent niet verplicht het bij één handelaar te besteden.”

Activatie

’De cadeaubon wordt pas geactiveerd vanaf zaterdag 18 juli en is geldig tot en met 31 december 2020. “Dat is om een veiligheid in te bouwen", zegt schepen van Centrummanagement Els Baeten (N-VA). “Als de bon in de brievenbus valt, kan je die nog niet gebruiken. Wie zijn cadeaubon op vrijdag 10 juli niet gekregen heeft, kan een nieuwe bon aanvragen tot 17 juli. De code van de oorspronkelijke cadeaubon wordt dan vernietigd en kan niet omgezet worden in een handelszaak." Op www.turnhoutvanshoppen.be/cadeaubon vind je de meest recente lijst van deelnemende handelaars.

Wegschenken

Het stadsbestuur maakt de cirkel rond door de mogelijkheid te bieden om de bon te schenken aan kinderen in armoede of de Turnhoutse cultuur- en vrijetijdssector. “Kinderen in armoede zijn bijzonder kwetsbaar en met de bon kunnen Turnhoutenaren een leuk speelpakket met speelgoed om buiten te spelen doneren”, klinkt het bij het voltallige stadsbestuur. “De vrijetijdssector had en heeft nog steeds te lijden door de coronamaatregelen want ze kunnen echt pas als allerlaatste opstarten. Inwoners kunnen hun bon geven aan het stimuleringsfonds om organisaties die deze zomer en in het najaar vrijetijdsactiviteiten in de stad coronaproof willen opzetten extra aan te moedigen. Een bon schenken aan één van deze initiatieven kan via https://www.turnhoutvanshoppen.be/schenkjebon