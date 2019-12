Stad Turnhout zet sterk in op veiligheid: “Jaarlijkse dotatie van 7,5 miljoen euro aan politie” Jef Van Nooten

04 december 2019

08u00 0 Turnhout De stad Turnhout gaat de komende jaren sterk inzetten op veiligheid. De politie krijgt een jaarlijkse dotatie van 7,5 miljoen euro. “Geld dat onder meer zal gebruikt worden voor nieuwe camera’s”, zegt Paul Van Miert. De stad neemt ook iemand in dienst om kordaat op te treden bij samenlevingsproblemen.

Het stadsbestuur van Turnhout geeft de komende jaren een jaarlijkse dotatie van 7,5 miljoen euro aan de lokale politie. Dat is bijna de helft van de 15,8 miljoen euro die de zeven gemeentes van politiezone Turnhout in totaal geven. “Daarmee doen we een aanzienlijke inspanning op vlak van veiligheid”, zegt burgemeester Paul Van Miert. “Mede dankzij die inspanning kan de politie verder wijkagenten inzetten, aanwezig zijn op risicoplaatsen en blijven pionieren met het gebruik van nieuwe technologieën.”

Camera’s

Een aanzienlijk deel van het geld zal de politie gebruiken voor het vervangen van camera’s. “De camera’s van het eerste uur zijn aan vervanging toe. De eerste nieuwe camera komt in de Baron du Fourstraat (voor het controleren van de recent ingevoerde voetgangerszone, red.)”, aldus nog Paul Van Miert.

Brandweer

Naast het geld voor de politie pompt stad Turnhout de komende jaren ook jaarlijks 3,2 miljoen euro in brandweerzone Taxandria. “Van de vijftig extra vrijwilligers die Hulpverleningszone Taxandria wil aanwerven, starten in 2020 de eerste twaalf in de kazerne in Turnhout. De brandweer gebruikt het geld ook om nieuw materiaal aan te kopen, zoals een nieuwe tankwagen en commandowagen. Een nieuwe brandweerkazerne in Turnhout komt er deze legislatuur niet.”

Samenlevingsproblemen

Stad Turnhout investeert niet alleen geld, maar ook mensen in meer veiligheid. “We willen dat er bij samenlevingsproblemen snel en kordaat wordt opgetreden door preventiedienst, politie en andere spelers. Het stadsbestuur werft daarvoor een nieuwe medewerker aan die een geïntegreerde aanpak uitwerkt, telkens op maat van het concrete probleem en in overleg met alle betrokken diensten”, zegt Van Miert. “We verwachten ook veel van preventie. Daarom zetten we de preventieprojecten verder, onder meer rond verkeer, diefstal, pesten en drugs. Door hun dagelijkse aanwezigheid in alle buurten verbeteren de gemeenschapswachten de leefbaarheid en de veiligheid in de stad.