Stad Turnhout verstrengt coronamaatregelen: “Omdat hardleerse overtreders volksgezondheid in gevaar brengen” Jef Van Nooten

15 april 2020

11u55 18 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout heeft de coronamaatregelen verstrengd. Zo mogen de 300 zitbanken in de stad niet meer gebruikt worden, en bijvoorbeeld ook picknicken aan de Stadsboerderij is voortaan verboden. “Omdat enkele hardleerse overtreders de volksgezondheid in gevaar brengen”, zegt burgemeester Paul Van Miert.

Tot een paar dagen geleden kon je in Turnhout nog plaatsnemen op een bank, maar voortaan gaat Turnhout de richtlijnen van de federale overheid in de meest strikte vorm toepassen: buitenkomen mag, maar mensen moeten in beweging blijven. “Dat betekent bijvoorbeeld dat we geen picknicktaferelen meer willen zien bij de Stadsboerderij en dat er niet meer gezonnebaad mag worden bij de Mellevijver”, verduidelijkt burgemeester Paul Van Miert.

Zwangere vrouwen

Verspreid door de stad staan er een 300-tal zitbanken. Die mogen niet meer worden gebruikt. “Omdat we merken dat er rond die bankjes, bijvoorbeeld op de Grote Markt, samenscholingen ontstaan. Te veel mensen gaan er zitten lezen, eten of drinken, zonnebaden,... Dus maken we de regel eenduidig: alle banken zijn tijdelijk verboden terrein”, aldus Van Miert. “Eén uitzondering: senioren, zwangere vrouwen en mensen met een beperking mogen tijdens een wandeling even op een bankje gaan zitten. Om terug op adem te komen en dan dadelijk weer te vertrekken.”

Volksgezondheid

Paul Van Miert betreurt dat Turnhout deze verstrengde maatregelen moet nemen. “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe trots ik ben op de Turnhoutenaren. Want vergis je niet: de richtlijnen zijn wel degelijk gekend en ze worden prima opgevolgd door de overgrote meerderheid van de Binken. Maar zoals dat wel vaker gebeurt, bederft een kleine minderheid de goede inspanningen van alle anderen. En we kunnen simpelweg niet gedogen dat enkele hardleerse overtreders de volksgezondheid in gevaar brengen. Nu kunnen we tenminste nog buitenkomen om te wandelen of te fietsen. We willen niet in een situatie verzeild geraken waarin zelfs dat niet meer mag.”