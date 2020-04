Stad Turnhout stapt in groepsaankoop voor mondmaskers Jef Van Nooten

18 april 2020

17u20 7 Turnhout Stad Turnhout heeft samen met negen andere gemeenten uit de regio een groepsaankoop voor mondmaskers afgesloten. “Elke gemeente beslist naargelang de plaatselijke noden hoe de mondmaskers worden verdeeld”, klinkt het.

Via de groepsaankoop verwerft Turnhout 6.000 chirurgische mondmaskers en 3.200 FFP2-maskers, het type waaraan bij de eerstelijnszorgverleners een grote nood bestaat. “Alle maskers zijn goedgekeurd en voldoen dus aan de normen’, zegt Luc Op de Beeck, Turnhouts schepen van Zorg. “Uiteraard ben ik erg blij dat we hierin geslaagd zijn, iedereen weet hoe groot de nood is.”

Verhoogd risico

Elke gemeente beslist op maat, naargelang de plaatselijke noden, hoe de mondmaskers worden verdeeld. Turnhout besliste om de mondmaskers uit te delen aan lokale zelfstandigen in de eerstelijnszorg, dus aan de hulpverleners die dagdagelijks rechtstreekse zorg verlenen aan COVID-19-patiënten of mensen die een verhoogd risico lopen op COVID-19. “We hebben er inderdaad voor gekozen om met voorrang onze lokale zorgondernemers in de frontlinie te hulp te komen”, vervolgt Luc Op de Beeck. “Daartoe behoren natuurlijk de huisartsen en de zelfstandige thuisverpleegkundigen. Maar ook de zelfstandige vroedvrouwen nemen we op in die groep, omdat er bij de vrouwen en pasgeborenen die zij thuis verzorgen ook al besmettingen zijn vastgesteld. Daarnaast hebben we ook een gedeelte van de voorraad gereserveerd voor de woonzorgcentra, waar voor de meest kwetsbaren wordt gezorgd.”