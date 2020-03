Stad Turnhout sluit Stadskantoor: “Te veel bezoekers kwamen met niet-dringende vragen” Jef Van Nooten

16 maart 2020

15u17 2 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout heeft beslist om de loketten in het Stadskantoor te sluiten. Het was de bedoeling om de loketten open te houden voor dringende zaken, maar er daagden te veel bezoekers op met niet-dringende vragen.

Het stadsbestuur van Turnhout zit verveeld met de beslissing om het Stadskantoor te sluiten, maar benadrukt dat er geen andere mogelijkheid was. “Het spijt ons dat we genoodzaakt zijn de loketten van het Stadskantoor te sluiten. Want we hebben zo lang mogelijk geprobeerd om de basisdienstverlening te behouden”, zegt burgemeester Paul Van Miert. “Tot nu toe hebben we alleen de bezoeken afgeraden die niet dringend of noodzakelijk zijn, maar dat blijkt niet te volstaan. Helaas komen nog steeds veel bezoekers langs voor zaken die zouden kunnen wachten tot na de coronacrisis en zij maken de toeloop veel groter dan nodig is. Een volle wachtzaal brengt voor iedereen grote gezondheidsrisico’s met zich mee en we kunnen onze klanten en medewerkers niet langer afdoende beschermen.”

Producten

Stad Turnhout gaat de basisdienstverlening daarom anders aanpakken. Vanaf dinsdag kunnen inwoners naar het nummer 014/44.33.11 bellen om een afspraak te maken. “Alleen voor producten die dringend moeten worden afgeleverd, worden zij dan uitgenodigd om langs te komen. De lijst met die producten wordt uiterlijk morgenvroeg op de website gepubliceerd”, aldus nog Paul Van Miert. “Staat hun product niet in de lijst, maar vermoeden de inwoners dat het toch dringend is, dan mogen zij bellen naar datzelfde nummer.”

Bibliotheek

Behalve de loketten van het Stadskantoor blijft ook de bibliotheek gesloten. “Hoewel bibliotheken volgens de federale richtlijnen mogen opengaan, kiest Turnhout ervoor om de bibliotheek tot en met 3 april volledig te sluiten. De gezondheidsrisico’s zijn ook daar te groot, voor zowel bezoekers als medewerkers.” Alle uitleentermijnen worden verlengd tot een week na de heropening. Er worden geen boetes aangerekend tijdens de sluitingsperiode.