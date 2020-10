Stad trekt één miljoen euro uit voor verenigingsleven om hen erbovenop te helpen na coronacris Toon Verheijen

01 oktober 2020

10u08 4 Turnhout De stad Turnhout roept een herstelfonds in het leven om het verenigingsleven dit najaar een boost te tegen en hen te steunen in de heropbouw. Door de coronacrisis hebben zijn enorm veel van hun werkingsmiddelen verloren zien gaan. De stad trekt gespreid over 2020-2022 net geen één miljoen euro uit.

De horeca, bedrijven, zelfstandigen: ze hebben allemaal (forse) verliezen geleden door de coronacrisis. Ook het sociale en culturele leven heeft er onder geleden. De stad hoopt nu een beetje om er weer schwung in te krijgen door het lokale verenigingsleven te ondersteunen. Daarom maakt de stad werk van een herstelfonds voor de vrijetijdssector. “We hebben daarvoor een reglement opgesteld om subsidies toe te kennen”, zegt schepen van Cultuur Astrid Wittebolle (Groen). “We hebben daarvoor heel wat overleg gepleegd om te kijken wat vooral de noden waren. Ook de adviesraden cultuur, jeugd, sport en buurtwerk hebben het mee bekeken en waren enthousiast.”

We vragen in ruil dan wel dat ze maximaal beroep doen op lokale aanbieders van diensten en producten die ze nodig hebben. Schepen Astrid Wittebolle (Groen)

Werkingssubsidies

De stad trekt voor het herstelfonds tussen 2020 en 2022 net geen één miljoen euro uit, 970.425 euro om precies te zijn. Het geld gaat naar jeugd, sport, cultuur en buurten. “Lokale verenigingen die zich inzetten op vlak van buurten, jeugd en senioren of die zich bezighouden met sport en cultuur krijgen de volgende drie jaar een vaste procentuele verhoging van hun basis- en werkingssubsidies”, zegt Astrid Wittebolle. “We hopen dat we op die manier de extra kosten die ze moeten maken kunnen compenseren. We vragen in ruil dan wel dat ze maximaal beroep doen op lokale aanbieders van diensten en producten die ze nodig hebben. Zo creëren we wat solidariteit tussen de sectoren die het allemaal moeilijk hebben.”

Infrastructuur

De stad wil ook een kleine tegemoetkoming doen in eventuele infrastuctuurkosten die de verenigingen moeten maken tijdens de coronacrisis. Het gaat wel om maximaal 50 procent van de kosten met een maximale tussenkomst van 2.500 euro per jaar. “Daar vragen we ook dat de verenigingen de kosten aantonen, dat ze nodig waren en niet te recupereren zijn”, klinkt het bij schepen Jan Van Otten (sp.a). “Tenslotte zet de stad ook nog in op het stimuleren van nieuwe of aangepaste publieksinitiatieven. “Onze verenigingen tonen zich creatief, veerkrachtig en ondernemend en dat juichen we toe”, benadrukt schepen Van Otten. “Ook dergelijke dossiers zijn dan ook heel welkom. We trekken daarvoor tot 75 procent van de netto organisatiekost uit. Voorwaarden zijn dat zo’n initiatief de reguliere werking van de organisator overstijgt, dat het niet eerder op regelmatige basis plaatsvond of dat het toch minstens sterk werd aangepast in functie van de geldende veiligheidsmaatregelen en protocollen.”