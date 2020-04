Stad start onderzoek in negen wijken: “Bewoners bevragen om meer samenhorigheid te creëren” Jef Van Nooten

14 april 2020

Stad Turnhout wil de sociale verbondenheid binnen buurten en wijken versterken. Om na te gaan hoe dit concreet gerealiseerd kan worden, wordt het project 'Kijk in de wijk' opgestart. Bewoners en sleutelfiguren van negen wijken in de stad worden daarbij bevraagd door onderzoekers. "Met die resultaten gaan we aan de slag om de buurt een groter samenhorigheidsgevoel te geven", zeggen schepenen Kelly Verheyen en Jan Van Otten.

De stad Turnhout telt een aantal warme en actieve buurtbewerkingen. “Dat valt heel hard op tijdens deze coronacrisis. In verschillende buurten worden acties ondernomen om elkaar te helpen, om kinderen bezig te houden, enzovoort”, zegt schepen Jan Van Otten (sp.a).

Maar dat geldt niet voor heel de stad. Er zijn ook plaatsen waar geen buurtwerkingen actief zijn en waar bijgevolg amper sprake is van een samenhorigheidsgevoel. Met het project ‘Kijk in de wijk’ wil het stadsbestuur daar iets aan veranderen. “Om een grotere verbinding te maken tussen de mensen in een bepaalde buurt, moeten we die buurten in Turnhout eerst beter leren begrijpen. Dit project moet daarbij helpen.”

Sleutelfiguren

Het project ‘Kijk in de wijk’ richt zich op negen buurten in de stad. Die werden reeds geselecteerd in een eerste fase van het project. Voor de selectie van de negen buurten, hield de stad rekening met objectieve gegevens. “We keken onder meer naar de inkomens in een bepaalde buurt: hoeveel mensen hebben een inkomen onder de armoedegrens, hoeveel bewoners hebben een leefloon... Die financiële parameter zegt vaak heel veel over de mogelijkheden die mensen hebben om deel te nemen aan het sociale leven”, zegt schepen Kelly Verheyen. “Daarnaast hielden we bijvoorbeeld ook rekening met de demografische gegevens van een buurt: hoeveel jongeren zijn er, hoeveel senioren, wat is de verhouding tussen Belgen en niet-Belgen...”

De objectieve cijfers werden gecombineerd met het buikgevoel en de ervaring op het terrein van enkele deskundigen. Dat leidde uiteindelijk tot negen buurten die betrokken worden bij het project: Den Brand, twee buurten nabij het station, Otterstraat, Acacialaan, Parkwijk, en de omgevingen rond de Smiskensstraat, Koningin Elisabethlei en Steenweg op Oosthoven.

Zodra de coronacrisis achter de rug is, gaan onderzoekers op pad in die negen wijken, om met de bewoners te praten. Ze zullen daarvoor aanbellen aan de deur. “Bedoeling is om – op basis van de info die we krijgen vanuit de vuurt – zowel de sociale leefbaarheid als de fysieke leefbaarheid van de buurten in kaart te brengen. Dat doen we door zowel gewone bewoners van die buurt te bevragen, maar we gaan ook diepte-interviews afnemen van sleutelfiguren in die wijk: lokale handelaars, de wijkagent, schooldirecties... Mensen die weten wat er leeft in die buurt.”

25.000 euro

Op basis van de resultaten die uit de bevragingen komen, wordt een plan van aanpak uitgewerkt op maat van elke wijk. De stad trekt 25.000 euro per jaar uit om concrete maatregelen te nemen in deze buurten. “De acties die we zullen ondernemen, zijn afhankelijk van de resultaten en kunnen voor elke wijk anders zijn.”