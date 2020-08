Stad sluit skatepark achter gevangenis: “Jongeren negeren er de coronarichtlijnen” Jef Van Nooten

10 augustus 2020

17u41 6 Turnhout Het skatepark Jailyard in Turnhout, aan Park Begijneveldekens, wordt de komende drie dagen gesloten door het stadsbestuur. Dinsdagochtend worden er hekken rond geplaatst. De sluiting van 3 dagen komt er nadat meermaals werd vastgesteld dat jongeren er de coronarichtlijnen negeren.

De sluiting van het skatepark achter de gevangenis in Turnhout – aan park Begijnenveldekens – gaat dinsdagochtend 11 augustus in en loopt tot en met donderdag 13 augustus. De stad zag geen andere mogelijkheid nadat de coronamaatregelen er aanhoudend met de voeten worden getreden. “Natuurlijk vinden we dat spijtig voor alle jongeren die het wel goed menen en die zich verantwoordelijk gedragen”, zegt schepen van Jeugd Jan Van Otten. “Door het skatepark te sluiten, pakken we ook van hen een vrijetijdsbesteding af die erg belangrijk is. Maar het wangedrag van anderen dat we de voorbije weken hebben gezien, kunnen en zullen we niet accepteren. De groepen zijn te groot en de mondneusmaskers worden niet of niet correct gedragen. We grijpen in, want we willen die jongeren duidelijk maken dat hun gedrag risicovol is. Niet alleen voor zichzelf, ze brengen ook anderen in gevaar.”

Drie dagen

De stad besliste wel om de sluiting in eerste instantie slechts drie dagen aan te houden. Vrijdag 14 augustus gaat skatepark Jailyard terug open. “We weten hoe belangrijk dat skatepark is, niet alleen om die hobby te beoefenen maar ook om elkaar te kunnen ontmoeten”, vervolgt jeugdschepen Jan Van Otten. “Juist in deze moeilijke tijd willen we als stadsbestuur onze jongeren helpen en ondersteunen om het allemaal vol te houden. Maar dit hebben ze zelf in handen: we hebben al gesprekken met hen gevoerd, ze weten wat er van hen verwacht wordt. We komen hen tegemoet waar mogelijk, maar zo’n engagement moet van alle kanten komen.”

Zwerfvuil

Los van de inbreuken op de coronamaatregelen, blijft het skatepark ook kampen met een groot probleem van zwerfvuil. Ook daar moet voor het stadsbestuur dringend verandering in komen. “We hebben een weerkerend probleem met zwerfvuil in en rond het skatepark”, bevestigt schepen van Wegen- en groenbeheer Marc Boogers. “We hebben er onlangs nog een extra vuilnisbak gezet, maar desondanks moeten onze medewerkers daar steeds opnieuw vuilnis opruimen. Ik waardeer hun volharding en hun geduld, maar dat het dag na dag opnieuw gebeurt, bewijst helaas dat ze dat zuurverdiende respect niet van iedereen krijgen. Hopelijk dringt onze boodschap door de sluiting beter door en zien we daarna dat er zich echt een verbetering inzet. Die is nodig voor het behoud van het skatepark en de leefbaarheid van de buurt. Er zijn zoveel jongeren die het wel goed doen, maar in dit verhaal moet iedereen meewerken.”

Hekken

Dinsdagochtend gaan stadsdiensten ter plaatse om hekken rond het skatepark te plaatsen. “Voor de vele jongeren die wel hun verantwoordelijkheid nemen, is het pijnlijk om hekken rond hun skatepark aan te treffen. Een reden voor ons om de sluiting te beperken tot drie dagen, zo behouden zij een zeker perspectief. En diegenen die tot nu toe de regels niet respecteerden, krijgen een nieuwe kans. Maar om de toekomst van het skatepark te verzekeren, moet iedereen die ernaartoe gaat respect tonen voor het park, voor de omgeving, voor de buurtbewoners en voor de andere aanwezigen. We willen dat het skatepark openblijft als recreatie- en ontmoetingsplek, maar dan is beterschap hard nodig”, besluit schepen voor Jeugd Jan Van Otten.