Stad schenkt bloemen aan populaire ondernemers Jef Van Nooten

22 november 2019

16u21 1 Turnhout Stad Turnhout heeft vrijdag enkele ondernemers in de bloemetjes gezet. De bloemen werden uitgereikt aan de winnaars van een facebookwedstrijd in het kader van de ‘Dag van de Ondernemer’.

“Stad Turnhout wil zijn ondernemers op deze dag extra in de bloemetjes zetten en heeft de klanten laten kiezen wie hun vijf meest favoriete Turnhoutse ondernemers zijn”, klinkt het. “De actie is op 15 november gelanceerd via de facebookpagina ‘Turnhout van Shoppen’ en is een ongelooflijk succes geworden.”

In totaal 55 Turnhoutse ondernemers werden genomineerd, 506 stemmen werden uitgebracht door klanten. De winnaars zijn Press shop, Nuncia, Kooktijd, De Kolonisten en Fashion Room. “De vijf winnaars zijn allemaal zelfstandige ondernemers en liggen allemaal in het stadshart.”