Stad legt sociale leven in Turnhout lam: alle activiteiten afgelast, ongeacht aantal bezoekers Jef Van Nooten

12 maart 2020

14u57 438 Turnhout Het sociale leven in Turnhout wordt voorlopig lam gelegd. Het stadsbestuur neemt die beslissing als gevolg van de coronacrisis. Alle activiteiten, evenementen en wedstrijden in de stad worden afgelast, ongeacht het aantal deelnemers. “Ook culturele verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs moeten bijgevolg hun bijeenkomsten, activiteiten en trainingen annuleren”, zegt burgemeester Paul Van Miert. Ook zwembad Stadspark sluit de deuren.

Stad Turnhout neemt verregaande maatregelen tegen het coronavirus. De stad volgt zo daadkrachtig de adviezen van de hogere overheden, de medische specialisten en het eigen kernteam dat de coronacrisis nauw opvolgt. “We erkennen de ernst van de situatie en zullen verregaande maatregelen nemen”, zegt burgemeester Paul Van Miert. “Turnhout is een stad, en daardoor in de regio een kruispunt en verzamelplaats. Hier zijn meer evenementen, meer clubs, meer ondernemingen, meer scholen dan in de kleinere gemeenten rondom ons. Wij nemen de verantwoordelijkheid om op ons grondgebied al die mensen in de mate van het mogelijke te beschermen. Turnhout is bovendien een grensgemeente, en dat noopt ons tot bijkomende inspanningen: richtlijnen en communicatie moeten over de landsgrenzen heen worden gedeeld. Wij moeten niet alleen de instructies van de eigen overheden opvolgen maar ook waakzaam zijn voor wat er in Nederland gebeurt.”

Zwembad

Al zeker tot 31 maart worden alle activiteiten, evenementen en wedstrijden in de stad afgelast, ongeacht het aantal deelnemers. “Ook culturele verenigingen, jeugdverenigingen en sportclubs moeten bijgevolg hun bijeenkomsten, activiteiten en trainingen annuleren.” Fuiven in Futur worden geannuleerd en ook Cultuurhuis de Warande sluit de deuren en annuleert alle voorstellingen. Voorts wordt de antiek- en curiosamarkt op zondag afgelast, en worden de sporthal en het zwembad gesloten. “Het stadsbestuur annuleert alle niet-noodzakelijke vergaderingen: geplande bewonersvergaderingen worden afgelast, commissie- en gemeenteraadsvergaderingen worden verkort in tijd en tot een zo beperkt mogelijke agenda herleid”, aldus nog Paul Van Miert. “Scholen hebben instructies gekregen van het Ministerie van Onderwijs. In de stedelijke scholen worden excursies afgelast of uitgesteld. Het verjaardagsfeest van de Stedelijke Basisschool in de Warandeschouwburg wordt geannuleerd. De dienstencentra zijn gesloten tot en met 13 april. In de woonzorgcentra geldt een volledig bezoekverbod tot en met 19 april.”

Risicopatiënten

Om de crisis te kunnen beheersen, is het voor Turnhout essentieel om de verspreiding van het virus af te remmen en in de tijd te spreiden. “Op die manier kan de zorg voor de ernstig zieke patiënten en de risicopatiënten in het Turnhoutse ziekenhuis worden gevrijwaard. Een te sterke piek zou de medische diensten en hulpverleners kunnen overbelasten”, besluit burgemeester Van Miert uit.

Bijsturen

Omdat de situatie evolueert en er vaak nieuwe richtlijnen worden uitgevaardigd, moet het stadsbestuur zijn aanpak voortdurend herevalueren en bijsturen. Het zal daarom regelmatig en via alle beschikbare kanalen communiceren met de inwoners.