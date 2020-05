Exclusief voor abonnees Stad legt malafide en storende winkels aan banden Jef Van Nooten

15 mei 2020

07u41 26 Turnhout De politie in Turnhout werkt aan een nieuwe politiereglement om malafide en storende handelszaken aan banden te leggen. Vooral in de stad Turnhout zijn er heel wat winkels die het niet zo nauw nemen met de regels. Omdat het om niet-vergunningsplichtige winkels gaat, kon de stad weinig doen. Door het nieuwe reglement komt er wel een stok achter de deur. “Als de boetes zich blijven opstapelen, kunnen we die winkels sluiten”, zegt burgemeester Paul Van Miert.

‘We gaan strenger optreden tegen de sjoemelaars’, kondigde het stadsbestuur van Turnhout in augustus 2019 aan. Nadat vorig jaar al de winkels zonder een verplichte exploitatievergunning – zoals nachtwinkels of gokkantoren - werden geviseerd, richten stad en politie nu hun pijlen op handelszaken die niet-vergunningsplichtig zijn, zoals krantenwinkels en voedingswinkels. Want ook daar zitten rotte appels tussen.

