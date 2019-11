Stad krijgt 60.000 euro voor studie om Otterstraat te herwaarderen Jef Van Nooten

15 november 2019

11u53 4 Turnhout Stad Turnhout krijgt van de Vlaamse overheid een subsidie van 60.000 euro om een studie uit te voeren voor de opwaardering van de Otterstraat. Op die manier kan de straat terug leefbaarder worden gemaakt.

De Otterstraat in Turnhout komt uit op de Grote Markt, maar het contrast tussen het marktplein en de ‘verwaarloosde’ Otterstraat is groot. De straat heeft doorheen de jaren jaar winkelkarakter verloren. De verouderde woningen trekken vooral mensen met een laag inkomen aan waardoor armoede en eenzaamheid reële bedreigingen vormen voor de Otterstraat.

Glans verloren

Stad Turnhout wil de straat opwaarderen en krijgt nu van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers 60.000 euro subsidie om een voorstudie te laten uitvoeren. “Ik wil steden helpen om vernieuwende projecten te realiseren, om wijken die de jongste jaren wat verwaarloosd of hun glans verloren zijn, opnieuw aantrekkelijk te maken en aansluiting te doen vinden bij de stad”, motiveert Bart Somers.

Nieuwe dynamiek

Gemeenteraadslid Bart Voordeckers (Open VLD), partijgenoot van Bart Somers, is tevreden met de toekenning van de subsidie. “Onze stad zet duidelijk in op armoedebestrijding en wil een leefbare omgeving creëren voor al haar inwoners. Nu het Turnova-project zo goed als voltooid is, zal de Otterstraat de komende jaren een heel nieuwe dynamiek krijgen. Samen met de huidige inwoners, handelaars en organisaties willen we dan ook nagaan hoe wij betaalbare, energetisch-kwalitatieve woonvormen kunnen creëren, de sociale cohesie kunnen versterken en kleine ondernemers en organisaties kunnen aantrekken.”