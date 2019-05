Stad kapt grote eik in Kasteeldreef Jef Van Nooten

24 mei 2019

12u47 3 Turnhout Een gespecialiseerde firma trok vrijdagochtend naar de Kasteeldreef in Turnhout. Tegenover de ingang van de sporthal van Sint-Victor moest op advies van een boomdeskundige een grote eik gekapt worden.

De boom is in heel slechte conditie en levert gevaar op voor passanten. “De bomen in de Kasteeldreef zijn oud, en na alle grote werken in de buurt vonden we het nodig om ze te laten onderzoeken”, zegt Marc Boogers, schepen van Wegen- en groenbeheer.

“In de eik die gekapt wordt, zit veel zwaar dood hout en de schors onderaan de stam sterft af”, vervolgt schepen van Milieu Astrid Wittebolle. “We nemen geen enkel risico en laten de boom zelfs heel dringend kappen, hoe spijtig we dat ook vinden. De andere bomen in de dreef zijn wel nog goed, één ervan zal voor extra veiligheid wel wat worden ingekort. En tegen de volgende winter voorziet onze dienst Milieu & Groen compensatie voor de boom die nu gekapt wordt.”