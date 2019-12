Stad investeert 50 miljoen euro in wegen en pleinen: “Grootste budget ooit” Jef Van Nooten

03 december 2019

08u05 0 Turnhout De stad Turnhout krijgt de komende jaren een sterke facelift. Het stadsbestuur investeert 50 miljoen euro in wegen, riolen, stoepen, pleinen en openbare verlichting. “Dat is het hoogste budget ooit”, zegt Marc Boogers.

Vorige legislatuur werd er 45 miljoen euro geïnvesteerd om onder meer wegen en pleinen opnieuw aan te leggen. Deze legislatuur doet het stadsbestuur daar nog wat bovenop. “Als je kijkt naar de middelen en acties die voorzien zijn voor het openbaar domein en wegen, kan je alleen maar vaststellen dat Turnhout een sterke facelift krijgt”, zegt schepen Marc Boogers. “De volgende jaren investeert het stadsbestuur maar liefst 50 miljoen euro in wegen, riolen, stoepen, pleinen en openbare verlichting. Dat is 5 miljoen euro meer dan in de vorige legislatuur en het hoogste budget hiervoor ooit.”

Op het lijstje van de straten die opnieuw aangelegd zullen worden, staan al zeker de Otterstraat, Gasthuisstraat en Warandestraat. Drie centrumstraten die er slecht bij liggen door onder andere het zware busverkeer. “De starten worden heringericht op een manier die vriendelijk zal zijn voor de zwakke weggebruikers”, besluit Marc Boogers.