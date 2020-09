Stad gaat voor volledige ledverlichting: “’s Nachts lichten dimmen om energie te besparen” Jef Van Nooten

21 september 2020

11u41 2 Turnhout De stad Turnhout wil de komende 10 jaar van alle openbare verlichting in de stad ledverlichting maken. Dat zou een besparing van meer dan 25% op het energieverbruik betekenen. Vooraleer het zover is, heeft de stad nog wel veel werk voor de boeg. “Want op dit moment heeft slechts 14% van de verlichtingspalen in Turnhout ledverlichting”, vertelt schepen voor Wegenbeheer Marc Boogers.

Vandaag staan er 6.640 verlichtingspalen op Turnhouts grondgebied. Slechts 14% daarvan is voorzien van ledverlichting. In samenspraak met Fluvius wil de stad tegen 2030 alle verlichtingsmasten in Turnhout voorzien van ledverlichting. “Deze vervanging doet de CO2-uitstoot van de openbare verlichting dalen met 40% en het energieverbruik met zo’n 25%. Door het systeem van dimming op bepaalde uren tijdens de nacht zal dit nog verder dalen”, blikt schepen van Wegenbeheer Marc Boogers (Groen) vooruit.

Lagere masten

Niet alleen de verlichting wordt vervangen. De komende 10 jaar wordt ook 50% van de lichtmasten zelf vervangen. “In woongebieden worden de hoge lichtmasten vervangen door lagere masten die een vriendelijkere uitstraling geven. De huidige masten zijn vaak 8 meter hoog. De masten die nu niet vervangen worden, zullen in een volgende fase na 2030 worden vernieuwd”, aldus nog Boogers.

We maken een onderscheid tussen invalswegen, industrie, stadshart, fietsroutes, parkeerterreinen… Die krijgen allemaal een eigen ‘lichtregime’. Schepen Marc Boogers

Dimmen

Op dit moment brandt de openbare verlichting in Turnhout de hele nacht aan 100%. Na de overschakeling op ledverlichting kan er – bijvoorbeeld na 23 uur – gedimd worden naar 50%. Dat zou een extra besparing op het stroomverbruik betekenen. “De lichtspreiding met led is beter dan bij de oude types. Hierdoor is het mogelijk om aanzienlijk te dimmen zonder dat de omgeving als donker wordt ervaren”, verzekert Marc Boogers. “We maken bovendien een onderscheid tussen invalswegen, industrie, stadshart, fietsroutes, parkeerterreinen… Die krijgen allemaal een eigen ‘lichtregime’.”

Invalswegen

Zo denkt de stad er aan om de verlichting op de Ring en de invalswegen naar de E34 voor 50% te dimmen tussen 1 uur en 5.30 uur. Invalswegen binnen de bebouwde kom kunnen in die uren tot 30% gedimd worden. In het stadshart zal de verlichting ’s nachts gedimd worden tot 50%, in het weekend tot 70%. “In het plan wordt er voor gekozen om overal waar er verlichting gewenst is deze volgens de norm te voorzien als een verlichte route. Op andere plaatsen wordt er geen verlichting meer voorzien. Verlichtingspunten met grote tussenafstanden of losse lichtpunten aan wegen met sporadische woningen of een eenzame boerderij zullen verdwijnen. Ook verlichting aan kruiwagenpaden zal verdwijnen.”

Veiligheid

Als het volledige verlichtingsplan zal uitgerold zijn tegen 2030, verhoogt dat volgens Marc Boogers ook de veiligheid en het uitzicht van de stad. “Verlichting bepaalt in belangrijke mate de beleving en aantrekkelijkheid van een stad. Dit plan moet bijdragen tot de bepaling van de sfeer van de openbare ruimte, en een hoger gevoel van sociale veiligheid en verkeersveiligheid geven”, besluit Boogers. “Al onze inwoners profiteren van de openbare verlichting, maar dragen er ook de kosten van. We kiezen daarom voor energiezuinige verlichting en kiezen er bewust voor om bepaalde zones niet te verlichten en op andere plaatsen het licht te dimmen of te doven op momenten dat dit kan.”