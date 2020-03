Stad brengt coronavrijwilligers in contact met wie hulp zoekt Jef Van Nooten

23 maart 2020

10u23 0 Turnhout Stad Turnhout lanceert een online formulier waarmee iedereen hulp kan vragen èn hulp kan aanbieden. Het stadspersoneel zoekt dan een match tussen wie hulp zoekt en wie hulp biedt. “Zodra een match gevonden is, wordt aan de vrijwilliger gevraagd om contact op te nemen met de persoon die hij gaat helpen”, zegt burgemeester Paul Van Miert.

De strijd tegen het coronavirus brengt ook in Turnhout heel wat solidariteit op gang. Binnen de eigen buurt, familie of vriendengroep zijn tal van spontane initiatieven ontstaan om elkaar voort te helpen. “Maar daarnaast zijn er heel wat mensen die nog net iets meer willen doen. Iets dat de vaak als vanzelfsprekend beschouwde hulp in eigen kring overstijgt. En daarvoor bieden wij nu een platform: we publiceren een digitaal formulier waarmee we vraag en aanbod inventariseren”, zegt burgemeester Paul Van Miert.

Callcenter

Het formulier is beschikbaar via www.turnhout.be/coronavirus-vrijwilliger. Het formulier wordt beheerd binnen het callcenter dat speciaal is opgericht voor vragen rond het coronavirus. “Het callcenter wordt gecoördineerd door medewerkers van de bibliotheek en bemand door collega’s van alle vrijetijdsdiensten die door het virus gesloten zijn. Nu ze hun eigen werk niet kunnen doen, nemen ze dat grote engagement op voor de Turnhoutenaren. En daar komt vanaf nu dus een opdracht bij: zij zijn degenen die een match zullen zoeken tussen wie hulp zoekt en wie hulp biedt”, vervolgt Paul Van Miert.

Match

Zowel degene die hulp zoekt als degene die hulp wil bieden, kan zich aanmelden via het formulier. “Zodra een match gevonden is, wordt aan de vrijwilliger gevraagd om contact op te nemen met de persoon die hij gaat helpen.”

Voorwaarden

De kandidaat-vrijwilligers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: ze mogen bijvoorbeeld geen ziektesymptomen vertonen als koorts, hoesten of een loopneus. Ze moeten tussen 18 en 60 jaar zijn. En uiteraard moeten ze zich houden aan alle voorzorgsmaatregelen.

Bellen

Wie liever belt in plaats van het online formulier in te vullen, kan op weekdagen van 8 tot 18 uur bellen naar 014/40.96.66.