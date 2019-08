Stad betreurt aantal inbreuken op voetgangerszone: “Onveilig voor de massa scholieren vanaf september” Jef Van Nooten

14 augustus 2019

12u21 0 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout hoopt dat automobilisten snel de voetgangerszone in de Baron du Fourstraat zullen respecteren. Uit politiecijfers blijkt dat nu gemiddeld 60 bestuurders per dag de zone aan hun laars lappen. “Straks fietsen de scholieren er massaal door. Auto’s die de voetgangerszone negeren, zorgen dan voor een onveilige situatie”, zegt schepen Marc Boogers.

Bij het begin van de zomervakantie werd in het centrum van Turnhout een nieuwe verkeerscirculatie van kracht. De nieuwe verkeersregeling was volgens het stadsbestuur nodig door de komst van Turnova en de recente opening van de ondergrondse parking onder Turnova. “Alleen met een aangepaste verkeerscirculatie kunnen de woonwijken leefbaar gehouden worden”, klonk het begin juli.

De opvallendste verandering in de nieuwe circulatie is wellicht de voetgangerszone in de Baron du Fourstraat. Voorheen was de straat ene belangrijke uitvalsweg om vanuit het centrum naar de Ring te rijden. Door de voetgangerszone halverwege de straat geraken auto’s niet meer vanaf de Grote Markt tot aan de Ring, maar slechts tot aan de in- en uitgang van parking Turnova. Wie naar de Ring wil, moet weg rijden via de Patersstraat en Steenweg op Oosthoven.

Veel weggebruikers blijken het moeilijk te hebben met die wijziging in de circulatie. Op twee weken tijd liepen 910 bestuurders tegen de lamp. “Er werden extra verkeersborden geplaatst en wegmarkeringen aangebracht in de straat om automobilisten te wijzen op de nieuwe verkeerssituatie”, klinkt het bij de politie. “Wie toch de voetgangerszone inrijdt en daar geen toelating voor heeft, mag zich aan een boete van 58 euro verwachten. Een camera in de straat registreert sinds midden vorige maand elke overtreding. Tijdens de twee laatste weken van juli leverde dat 910 overtredingen op. Dat zijn er gemiddeld zo’n 60 per dag.”

De overtredingen weden geregistreerd tijdens de zomervakantie, in een periode dat er minder verkeer in de stad is. De kans is reëel dat het aantal inbreuken op de voetgangerszone nog zal stijgen vanaf september. Het stadsbestuur hoopt dat autobestuurders toch snel de voetgangerszone gaan respecteren. “We hebben de invoering van voetgangerszone breed gecommuniceerd en duidelijk aangeduid via meerdere bebordingen en grondschilderingen. De politie heeft op bepaalde dagen ook een tekstkar gezet met duidelijke info hierover en we vragen hen dit ook na de kermis terug te doen. Ik denk dus dat we duidelijk geweest zijn”, benadrukt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers. “We hopen dat de mensen die nu een verkeersboete krijgen dit niet meer doen. Straks rijden de scholieren terug massaal door deze voetgangerszone. Auto’s die de voetgangerszone dan negeren zorgen voor een verkeersonveilige situatie en dat wil niemand.”