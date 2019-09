Spreuken op vitrines moeten taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken Jef Van Nooten

30 september 2019

14u16 0 Turnhout Op 70 plaatsen verspreid over de stad Turnhout werden spreuken aangebracht die verband houden met geestelijke gezondheid. De stad hoopt zou het taboe over geestelijke gezondheid te doorbreken.

De eerste tien dagen van oktober vindt de ’10-daagse van de Geestelijke Gezondheid’ plaats. Een initiatief waaraan ook stad Turnhout aandacht wil besteden, want 1 op 3 Vlamingen krijgt ooit te maken met psychische problemen. Eén van de projecten in Turnhout is de actie ‘Spreuken in het Straatbeeld’. “Op zeventig plaatsen in de stad zijn spreuken aangebracht, vooral op vitrines van handelaars en welzijnsorganisaties. Het gaat zowel om grappige als serieuze spreuken. Op die manier willen we het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken”, zegt schepen Kelly Verheyen (sp.a). “We hebben de spreuken aangepast aan de locaties: zo hangt in het ziekenhuis de spreuk ‘Volg je hart want dat klopt’. Op de vitrine van een kledingwinkel staat ‘Trek iets positief aan, dat past altijd’.” Bij een apotheker staat te lezen: Het beste medicijn is 3x daags een complimentje.

Het stadsbestuur werkte voor het project samen met HIVSET en deRUIMTE, een kunstenaarscollectief dat vooral met kwetsbare mensen werkt.

