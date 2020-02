Spoorlijn Turnhout-Brussel-Binche: “Doorknippen lijn alleen is niet voldoende om dramatische stiptheidscijfers te verbeteren” Toon Verheijen

12 februari 2020

De spoorverbinding Turnhout-Brussel-Binche wordt na 2023 mogelijk doorgeknipt. Maar dat blijkt niet voldoende te zijn om het bedroevende stiptheidscijfer van 72,7 procent te verhogen.

Turnhout-Brussel-Binche. De spoorwegverbinding die menig Kempens treinreiziger al meer dan één grijs haar heeft bezorgd. De treinverbinding was dinsdag voor de zoveelste keer een bron van discussie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. “Er zijn niet alleen de vertragingen, maar eigenlijk is het ook een rijdend spoorwegmuseum. Je kan retro misschien wel mooi vinden, maar je moet ook aan het comfort denken”, schampert Marianne Verhaert (Open Vld). “Klassiekjes, varkensneuzen, M4’s. Allemaal ouder dan ik, maar ze rijden nog vlotjes rond in de Kempen. Gelukkig komt daar volgend jaar al verandering in met moderne M6-toestellen.”

Veiligheid

Maar Verhaert pleit ook nog voor andere oplossingen buiten het opsplitsen van de lijn en het inzetten van modern rollend materieel. “Veel overwegen, een beperkte spoorcapaciteit op cruciale punten, kruisingen met verschillende andere spoorlijnen. Maar al te vaak zijn er ongevallen of defecten aan deze overgangen. Ik zou dan ook willen vragen om voldoende aandacht te besteden aan het structureel veiliger maken van de spoorverbindingen in de Kempen. Het zomaar afschaffen van overwegen zonder alternatief is geen oplossing.”