Speelgoed- en kinderkledingwinkel organiseren ‘Vrolijk kinderfestival’ Jef Van Nooten

21 augustus 2019

13u50 0 Turnhout Speelgoedwinkel Vrolijk en kinderkledingwinkel Filou & Friends organiseren op vrijdagavond 30 augustus een kinderfestival in de Leopoldstraat. “Een festival voor en door kinderen om de zomervakantie vrolijk af te sluiten”, klinkt het.

Het ‘Vrolijk Kinderfestival’ gaat door op het pleintje voor de winkel Filou & Friends in de Leopoldstraat in Turnhout. Bij regenweer verhuist het festival naar speelgoedwinkel Vrolijk in de Herentalsstraat. “Om 19 uur krijgen de kinderen en hun ouders een warme welkomstknuffel van Filou & Filine, de mascottes van Filou & Friends. Aansluitend kunnen ze een kindertattoo laten zetten en verschillende circustrucjes leren van jonge circusartiesten”, vertellen Ilse Van Den Bliek van Filou & Friends en Conny Snoeck van Vrolijk. “Om 19.30 uur start een modeshow met kinderkleding van Filou & Friends en magische verkleedkleding van Vrolijk, afgewisseld met een goochelshow door de 11-jarige ‘Magic J’. Na de modeshow barst het feest helemaal los met de 15-jarige DJ Bauwy. Tegen 21.15 uur komt de ijskar en sluiten we het festival af met een ijsje en een leuke goodiebag per gezin.”

Tickets kosten 5 euro en zijn op voorhand verkrijgbaar bij de twee winkels.