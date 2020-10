sp.a Turnhout voerde zaterdag actie aan Sintjacobsmarkt ‘We laten de kinderen niet in de kou staan’ Jurgen Geyselings

10u34 0 Turnhout Uit de kansarmoede-index van Kind & Gezin blijkt dat 25,5% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Turnhout opgroeit in een kansarm gezin. sp.a Turnhout voerde daarom zaterdag, exact een week voor de Werelddag van Verzet tegen Armoede, actie om de problematiek van kinderarmoede een gezicht te geven. “Wij laten geen enkel kind in de kou staan”, aldus Liesbeth Langewouters, ondervoorzitter.

Veel gezinnen en alleenstaanden hebben het steeds moeilijker om op het einde van de maand rond te komen. Uit de kansarmoede-index van Kind & Gezin blijkt dat 25,5% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Turnhout opgroeit in een kansarm gezin. Ook de Vlaamse Armoedebarometer kleurt dieprood. In 286 van de 300 gemeenten is het armoederisico de voorbije jaren hetzelfde gebleven of gestegen. “Gelukkig hebben we deze trend in Turnhout in 2019 lichtjes kunnen doen dalen, maar er is nog veel werk aan de winkel. Over heel Vlaanderen groeit momenteel 1 op 7 kinderen op in armoede. Dit zijn onaanvaardbare cijfers voor een welvarende regio als de onze”, stelt Liesbeth Langewouters van sp.a Turnhout. “We voeren hier vandaag dan ook actie om deze problematiek aan te kaarten.”

Geen kind in de kou

De actie van sp.a Turnhout omvat twee zaken. “We willen de problematiek van kinderarmoede een gezicht geven. Mensen zullen de kans krijgen om te luisteren naar pakkende getuigenissen van mensen die in armoede leven”, aldus Liesbeth Langewouters. sp.a Turnhout organiseert ook een inzamelactie van winterjassen, kinderkledij, kinderschoenen en speelgoed. “Wij laten geen enkel kind in de kou staan. Daarom organiseren deze inzamelactie zodat we concreet kunnen helpen en arme kinderen in onze stad een warme winter tegemoet kunnen gaan.”